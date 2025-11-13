Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 13 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio
Superato (nella giornata di martedì) il traguardo “mentale” del 180esimo concorso dell’anno, non si arresta la corsa del Simbolotto che anche questa sera – naturalmente di giovedì, il 13 novembre 2025 – tornerà a regalarci la sua combinazione di fortunati simbolotti e – soprattutto – i ricchi premi che custodiscono gelosamente e donano solamente a chi quella combinazione sarà talmente fortunato da riuscire a indovinarla!
Anche se quasi certamente lo saprete già benissimo tutti voi che siete soliti partecipare ai giochi, l’estrazione con il Simbolotto inizierà alle ore otto di questa sera e durerà complessivamente circa un’oretta: prima di arrivare ai simboli, infatti, la Dea Bendata percorre tutte le undici tappe del suo consueto viaggio tra le ruote associate alle varie città italiane che si conclude – è il caso di dirlo, in bellezza – proprio con i simbolotti di quest’altro concorso!
ECCO PERCHÉ PARTECIPARE AL SIMBOLOTTO: IL CONCORSO CHE REGALA PREMI IN MODO GRATUITO
L’associazione tra estrazioni del Simbolotto e del Lotto – d’altra parte – è tutt’altro che casuale, visto che questo concorso nasce proprio con l’idea di permettere ai giocatori lottiferi “scontenti” di portarsi comunque a casa un interessante premio grazie ai simboli: una condizione, tuttavia, che non è fondamentale visto che comunque potrete tranquillamente vincere un premio in entrambi i concorsi, oppure – purtroppo – in nessuno dei due.
L’unica condizione veramente fondamentale per il Simbolotto è che giochiate anche al Lotto, ma facendo attenzione nella selezione della ruota per scegliere quella cosiddetta “in promozione”: la potete riconoscere in modo piuttosto rapido grazie alla piccola “s” stilizzata che trovate vicino al nome della città corrispondente e anche se cambia ogni mese, possiamo dirvi che per tutto novembre sarà stabilmente quella di Torino!
La cosa che rendere decisamente interessante il Simbolotto – al punto da farlo diventare una vera e propria occasione da non lasciarsi scappare – è il fatto che pur assegnando dei premi che possono arrivare anche a valere l’ottima cifra di 10mila euro, non richiederà a nessuno di voi che intendete partecipare alcuna spesa!