Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 14 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

UNA NUOVA CHANCE DI VINCITA CON IL SIMBOLOTTO

Alle porte c’è una nuova estrazione del Simbolotto, invece all’orizzonte potrebbe esserci una vincita con il gioco gratuito abbinato al Lotto, a patto però che abbiate messo in moto la vostra strategia per tentare la fortuna, nella speranza che si riveli vincente come la vostra schedina.

Partecipare al concorso è semplice, richiede che venga messa in gioco una schedina del Lotto sulla ruota in promozione del mese, che nel caso di novembre è quella di Torino; solo così riceverete automaticamente una cinquina gratuita di simboli e altrettanti numeri, da confrontare con quelli vincenti al termine del viaggio tra le ruote del Lotto. Non basta, infatti, una giocata su tutte le ruote…

Infatti, dall’urna meccanica vengono sorteggiati 5 simbolotti: se coincidono con quelli stampati sulla vostra schedina, potete ottenere premi aggiuntivi oltre alle vincite tradizionali del Lotto. L’importo chiaramente varia in base alla quantità di simbolotti centrati, ad esempio centrandoli tutti potreste metter le mani su un bottino di 10mila euro con una giocata al Lotto da un euro…

I SIMBOLOTTI E I PREMI MINORI

L’idea di affiancare il Simbolotto al Lotto è nata anche per offrire ai giocatori un’esperienza più dinamica, oltre che diversa, visto che in questo caso sono coinvolti anche i simboli, per cui i protagonisti non sono solo i numeri. C’è un calendario che ogni mese propone una diversa ruota del Lotto su cui puntare per poter avere anche una giocata al Simbolotto.

Vi ricordiamo che sono previsti premi anche con 2, 3 o 4 simbolotti, motivo per il quale non dovete soffermarvi solo sulla ricerca della totale corrispondenza tra la vostra combinazione e quella estratta, perché ci sono premi minori e anche questi possono fare la loro parte nel regalarvi un momento di gioia. E poi Natale si avvicina, quindi potreste giocare d’anticipo e iniziare a farvi un regalo senza aspettare che sia Santa Claus a portarvelo…