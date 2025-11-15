Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 15 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

È finalmente arrivata l’ora del Simbolotto con la fortuna che ha già fatto il suo corso per estrarre e annunciare tutti i simbolotti vincenti di oggi e voi carissimi lettori e giocatori che siete chiamati al vostro appuntamento con i premi nel caso in cui (ovviamente) siate stati abbastanza fortunati da indovinare almeno una parte dei simboli che vedremo tra pochissime righe!

Prima di procedere, vi ricordiamo che qua sotto potete trovare anche tutte le combinazioni dal Lotto; mentre con i soliti auguri di buona fortuna vi diciamo che i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto sono: Uccello (35), Mano (5), Fagioli (10), Rana (13), Elmo (26).

Procede il mese di novembre e dopo essere arrivati alla metà esatta – infatti oggi è il 15, precisamente il giorno di sabato – il Simbolotto sembra essersi leggermente arenato dal punto di vista dei premi, peraltro dopo un inizio del mese che sembrava aver segnato una positiva svolta verso una fine dell’anno piuttosto fortunata: da giorni, infatti, nessuno sta riuscendo a portarsi a casa i bottini massimi; ma il segreto – nel Simbolotto e non solo – è sempre quello di continuare a sperare che prima o poi la Dea Bendata vi premi, ovviamente senza esagerare!

Proprio la serata di oggi, d’altronde, potrebbe essere quella che vi garantirà la possibilità di portarvi a casa più di 10mila euro, ovvero il valore minimo al quale il premio massimo del Simbolotto può ambire; ma nel frattempo possiamo anche ricordarvi che nel caso in cui centriate un premio tra quelli “minori” non dovrete certamente darvi per vinti, visto che – in ogni caso – la sorte avrà deciso di baciarvi facendovi rientrare delle spese che avete sostenuto nell’ultimo periodo per i vari concorsi!

TORNA IL RICCO SIMBOLOTTO: QUALCHE CONSIGLIO PRIMA DI PIAZZARE LA VOSTRE SCOMMESSE

Naturalmente, anche questa sera la ruota del Lotto protagonista del Simbolotto resta quella di Torino, pronta ad accogliere tutte le vostre giocate e a consegnarvi la solita combinazione di simboli casuali: se non lo sapeste (e crediamo sia una circostanza abbastanza improbabile), infatti, vi ricordiamo che in questo concorso non avrete alcuna libertà di scelta sulla combinazione con cui partecipare al sorteggio; ma non dovete preoccuparvi perché sono già tantissimi gli esempi di vincite che confermano che non si tratta di un meccanismo (per così dire) truffaldino per non farvi vincere.

Peraltro, in cambio dell’impossibilità di modificare la vostra combinazione (potenzialmente) fortunata del Simbolotto, è decisamente utile ricordarvi che la Dea Bendata vi permetterà di partecipare a questo appuntamento in modo del tutto gratuito: se voleste giocarvi anche un solo euro – ovviamente legato al Lotto – sarà sufficiente a coprire entrambe le giocate e, di conseguenza, entrambi i potenziali premi che potreste aggiudicarvi!