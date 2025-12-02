Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 2 dicembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

L’estrazione del Lotto e, di conseguenza, quella del Simbolotto è finalmente giunta al termine dopo il lungo viaggio tre le undici ruote nazionali con la Dea Bendata che sta richiamando l’attenzione di tutti i giocatori che hanno deciso di sfidarla affinché possano confrontare i loro simboli con quelli estratti e scoprire se sono riusciti ad arrotondare lo stipendio con un ricchissimo bottino!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti, oggi Martedì 2 Dicembre 2025

Ovviamente, noi speriamo che in questa categoria di giocatori possiate rientrare tutti voi che ci state leggendo e visto che non vogliamo dilungarci troppo a lungo o sottrarvi del tempo utile per riposare, eccovi tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Fagioli (10), Italia (1), Amo (23), Pizza (24), Anguria (31).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 2 Dicembre 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Ve l’avevamo abbondantemente anticipato nei giorni scorsi, carissimi lettori, ma ora è definitivamente arrivato il momento in cui il Simbolotto si lascia alle spalle la città di Torino per partire alla volta di Venezia, inaugurando proprio oggi – ovviamente martedì 2 dicembre 2025 – un nuovo mese di estrazioni che ci traghetteranno direttamente verso l’anno nuovo, con la speranza che sia un dicembre piuttosto ricco e che il 2026 spalanchi le porte alla Dea Bendata!

Se non aveste capito la questione delle città associate al Simbolotto che abbiamo appena citato, significa che probabilmente non conoscete le regole di questo simpaticissimo concorso: infatti, la città – in questo caso Venezia – è riferita alla ruota del Lotto alla quale dovete fare riferimento nel caso in cui vogliate partecipare a questo concorso in un viaggio che dura tutto l’anno con tappe che cambiano di mese in mese!

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO E SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti oggi, sabato 29 novembre 2025

Infatti, se in questo momento – vale sempre la pena ripeterlo, a scanso di equivoci – il Simbolotto è giunto nella laguna veneta per i suoi concorsi di dicembre, dal prossimo gennaio dovremo spostarci a Bari per poi proseguire attraverso tutte le altre città abbinate al Lotto nel corso dei mesi successivi: l’ordine di comparsa è alfabetico – quindi dopo Bari toccherà a Cagliari, poi a Firenze, a Genova e così via fino a Venezia, a dicembre – e l’unica particolarità è che luglio e agosto sono entrambi abbinati alla ruota Nazionale.

COS’È E COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LA COMBINAZIONE ASSOCIATA AI NUMERI DEL LOTTO

Insomma, per farla ancora più breve e semplice: per giocare oggi al Simbolotto dovrete piazzare una scommessa di qualsiasi tipo – senza limiti dal punto di vista dei numeri che scegliere o della cifra che volete puntare – sulla ruota di Venezia del Lotto; ricevendo immediatamente e in modo del tutto automatico (senza che dobbiate fare alcuna scelta) la vostra combinazione di simboli per il sorteggio serale!

Un gioco – il Simbolotto -, insomma, riservato a chi gioca al Lotto e completamente automatizzato, comodissimo anche per gli indecisi che non riescono a scegliere dei simboli; mentre ancor più interessante per tutti voi (potenziali) giocatori è il fatto che si tratta anche di un appuntamento completamente gratuito!