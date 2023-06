SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 22 giugno 2023

Anche nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, sono stati ufficialmente estratto i simboli e numeri vincenti del Simbolotto, che andremo subito a scoprire! Si è, infatti, concluso da poco il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto che ha lasciato lo spazio ai 5 simbolini vincenti, che possono valere fino ad un massimo di 10 mila euro a qualche fortunato giocatore!

Ricordiamo che è sempre importante verificare con cura la corrispondenza tra i simboli giocati e quelli estratti, magari controllando gli esiti su diversi siti, oltre che su questo, ilSussidiario.net. Una buona idea potrebbe essere quella di utilizzare il sito ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o anche l’app MyLotteries. Ora, però, scopriamo subito i numeri e i 5 simboli vincenti del Simbolotto, che sono: la Pigna (38), l’Italia (1), l’Ombrello (28), il Natale (25), l’Uccello (35).

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, torna protagonista l’estrazione del Simbolotto, assieme agli amici del Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Un appuntamento, ormai, divenuto fisso e che mette in palio ad ogni estrazione fino ad un massimo di 10 mila euro che attenderanno tutti i giocatori che riusciranno a mettere le mani su tutti e 5 i simboli, con i loro relativi numeri, estratti nel corso di questa serata!

Prima di sera sarà, ovviamente, impossibile conoscere i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, ma nel mentre c’è tutto il tempo utile a piazzare la propria scommessa, conoscendo bene il funzionamento di questo particolare gioco. Si tratta, infatti, di un gioco completamente gratuito che richiede al giocatore intenzionato a parteciparvi, esclusivamente di piazzare una scommessa sulla ruota del Lotto in promozione questo mese, che ricordiamo essere (per tutto giugno) quella di Napoli. Dopo aver piazzato la scommessa nel Lotto, al fondo della schedina si potranno trovare i 5 simboli e numeri che costituiscono la propria giocata del Simbolotto.

SIMBOLI IN RITARDO NEL SIMBOLOTTO

Insomma, il Simbolotto è gratuito ed è un concorso associato al Lotto, dal quale dipende e dopo il quale viene estratto. L’aspetto “negativo” della gratuità di questo concorso, però, è rappresentato dal fatto che il giocatore non è libro di scegliere i propri simboli per partecipare all’estrazione, ma verranno assegnati in modo totalmente causale dal sistema, dopo aver ricevuto la scommessa nella ruota promozionale del gioco principale.

In palio nel Simbolotto ci sono ben 10mila euro, destinati ai fortunati giocatori che riescono ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti estratti la sera, ma non è l’unico premio disponibile. Infatti, che ne indovina 4 vince 50 euro, mentre con 3 numeri si possono portare a casa 5 euro, che scendono ad 1 con 2 simboli indovinati. L’ultima estrazione, quella di martedì 20, ha visto uscire il Vaso (7), il Diamante (29), la Mano (5), il Cerino (18), la Balestra (22). Sono, di conseguenza, cambiati anche i simboli ritardatari del Simbolotto che ora sono: l’Italia (1) e il Naso(16) usciti l’ultima volta 61 giorni fa, il Disco (32) uscito 56 giorni fa, la Luna (6) assente da 54 giorni e le Nacchere (36) che non escono da 49 giorni. simbolotto

