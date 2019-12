SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 24 dicembre 2019: i simboli di oggi

Numeri e simboli del Simbolotto sono finalmente disponibili. Si è tenuta poco fa l’estrazione della Vigilia di Natale per l’opzione di gioco del Lotto. I simboli estratti oggi, martedì 24 dicembre 2019, sono abbinati alle giocate effettuate sulla ruota di Venezia. Quali sono? C’è l’Italia 1, la pizza 24, l’amo 23, il baule 14 e quindi il maiale 4. Proviamo a lasciarci ispirare da questa combinazione. In primis c’è la rappresentazione del nostro Paese col numero 1, ma è stato estratto anche un prodotto con cui l’Italia viene rappresentata nel mondo, la pizza. Poi c’è l’amo, per gli appassionati di pesca, mentre il baule potrebbe nascondere qualche bella sorpresa o i regali natalizi. E poi c’è il maiale, che potrebbe far parte del vostro menu natalizio, a seconda dei gusti. E dunque l’estrazione di oggi del Simbolotto ha avuto a suo modo un tocco natalizio… Ora dovete solo scoprire se ha portato con sé qualche regalo. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, 5 SIMBOLI E NUMERI VINCENTI

Il Simbolotto torna oggi con una nuova estrazione che può “infiammare” il nostro Natale. Tra poco verranno estratti infatti i numeri vincenti e quindi scorpriremo se anche questa opzione di gioco del Lotto si conferma particolarmente generosa. Giocare è semplice: ad ogni giocata Lotto/Lotto Più effettuata sulla ruota che è in promozione (e che cambia ogni mese secondo un preciso calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli-numeri tra i 45 che sono disponibili. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto vengono, quindi, estratti 5 simboli vincenti da una urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. Quindi per scoprire se avete vinto dovete confrontare i simboli che vedete stampati sullo scontrino con quelli estratti. Di conseguenza, si vince in base a quanti ne indovinate, a prescindere dall’ordine in cui li vedete estratti, e a seconda dell’importo giocato sulla ruota specifica.

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, QUANTO SI PUÒ VINCERE

Seppur strettamente legato al Lotto, essendone un’opzione, il Simbolotto è indipendente da esso per quanto riguarda l’esito del gioco. Le vincite al Lotto però si possono sommare a quelle del Simbolotto, fino ad un limite previsto dalla normativa vigente. Non è semplice stabilire quanto si può vincere, visto che l’importo del premio è legato sia ai numeri indovinati sia all’importo della giocata, ma proveremo a fare un esempio per rendere l’idea. Consideriamo una giocata del valore di un euro. Si vince questo stesso importo indovinando due numeri tra i cinque estratti. La vincita è invce di cinque euro se ne vengono centrati tre. Il premio sale a 50 euro se riuscite a fare poker di numeri indovinati, mentre il colpaccio avviene azzeccandoli tutti, perché questo vuol dire che si vincono ben cinquemila euro. Se invece avete giocato due euro, dovrete raddoppiare gli importi indicati per capire quanto potreste vincere. E così via…



