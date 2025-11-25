Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 25 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

La serata di oggi, martedì 25 novembre 2025, è ormai abbondantemente inoltrata e mentre il sonno inizia a salire in vista dell’ennesima giornata lavorativa di domani, arriva nelle nostre case anche il Simbolotto con la sua combinazione fortunata che potrebbe rivelarsi veramente ricchissima nel caso in cui sia – totalmente o parzialmente – identica a quella che trovate nelle vostre schedine!

Prima di procedere vi ricordiamo che per vincere qualcosa vi basteranno anche solo un paio dei simbolotti odierni; mentre questi sono i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Pigna (38), Elica (33), Buffone (41), Mela (2), Quadro (40).

Proseguono i giorni, è iniziata un’altra settimana e mentre il Simbolotto si prepara per un nuovissimo sorteggio che si terrà solamente tra qualche ora, continuano a mancare dai nostri appuntamenti serali con la fortuna i ricchissimi premi ai quali questo simpatico concorso ci ha abituati: un’occasione – quella di oggi -, insomma, per provare a invertire questa rotta sfortunata che il Simbolotto ha intrapreso, sperando che il prossimo mese – soprattutto a ridosso con il Natale – abbia in serbo qualche fantastica sorpresa!

Ovviamente anche se nell’ultimo periodo – e ormai sono passati quasi 20 giorni – il Simbolotto non ha regalato alcun premio del valore massimo tra quelli disponibili (ovvero i noti 10mila euro, che potrebbero essere anche, addirittura, di parecchio maggiori!), non significa che la Dea Bendata è stata con le mani in mano: infatti – anche se non abbiamo dei numeri precisi – certo è che i bottini inferiori vinti nel frattempo sono stati centinaia e centinaia; forse addirittura migliaia!

COME FUNZIONANO I PREMI DEL SIMBOLOTTO: ECCO QUANTO POTRESTE VINCERE CON LE VOSTRE SCOMMESSE

Se non lo sapeste o non lo ricordaste, ci pensiamo noi a spiegare a tutti voi carissimi lettori che i premi in palio nel Simbolotto sono in totale quattro, esattamente come nel più famoso e partecipato (oltre che più ricco!) Million Day: il più piccolo tra questi vale almeno 1 euro e, in generale, coprirà le spese affrontate per partecipare all’estrazione; mentre crescendo passiamo da altri due “gradini” da 5 e 50 euro prima di arrivare all’ultimo, che abbiamo citato prima!

Naturalmente questi valori sono solamente i minimi tra quelli che effettivamente i premi del Simbolotto potrebbero raggiungere perché ognuno di loro deve essere moltiplicato per il valore effettivamente scommesso: così, a fronte di una potenziale giocata da 3 euro potreste portarvene a casa tra i 3 e i 30mila; mentre con 10 euro vedreste già salire il premio massimo a 100mila, tutto fino al massimo di scommessa che è pari a 200 euro, con incrementi – dall’uno – di 50 centesimi!