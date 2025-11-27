Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 27 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Sembra destinato a chiudersi con un – purtroppo – sonoro nulla di fatto questo mese di novembre dedicato al Simbolotto, ma la buona notizia è che non tutto è ancora perduto visto che oltre all’appuntamento di oggi (che ovviamente seguiremo in diretta in questo articolo) la Dea Bendata ci permetterà di partecipare all’estrazione anche nelle giornate di domani e di sabato, prima di fare i bagagli e spostarsi alla prossima città che speriamo possa rivelarsi ben più fortunata.

Infatti, per oggi – e anche per i prossimi due sorteggi in programma – il Simbolotto sarà ancora associato alla ruota di Torino del Lotto, penultima delle undici disponibili nei concorsi lottiferi: dal prossimo martedì (e ovviamente ve lo ricorderemo quando verrà il momento giusto) si passerà alla ruota di Venezia, prima di ricominciare – ovviamente a gennaio del prossimo anno – il giro tornando in quella di Bari che storicamente apre (per una semplice ragione alfabetica) le danze di questo concorsino!

PER LE ULTIME VOLTE A NOVEMBRE SI APRE LA CACCIA AI PREMI DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME FUNZIONA IL CONCORSO

Naturalmente, né oggi né nei prossimi giorni cambierà nulla dal punto di vista del regolamento e dei premi in palio nel Simbolotto: nel primo caso tutto ciò che la Dea Bendata vi chiederà di fare per provare a vincere grazie ai simboli è semplicemente di piazzare una qualsiasi scommessa a vostro piacere nel Lotto torinese; ricevendo, così, in automatico e gratuitamente i vostri cinque simboli designati per partecipare al sorteggio serale!

Proprio quei simboli, poi, – passando al secondo caso elencato prima – saranno quelli di cui dovrete tenere conto per scoprire i serata se siete riusciti a vincere un qualche fantastico premio: ovviamente il bottino migliore è sempre riservato a chi indovina l’intera combinazione, ma saranno premiati anche tutti coloro che di simboli ne indovineranno solamente due; rispettivamente con bottini da 10mila e 1 euro!

