Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 28 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

È ufficialmente arrivata la penultima volta di quest’anno in cui il Simbolotto resta ancorato saldamente alla ruota lottifera di Torino per permettere a tutti voi che volete tentate il tutto per tutto per portarvi a casa un ricchissimo bottino, in modo (come certamente molti sapranno!) del tutto gratuito: da martedì prossimo infatti – mentre se giocaste domani non dovrete preoccuparvi della ruota perché sarà comunque quella torinese – passeremo in quel di Venezia per l’ultima tappa di un viaggio che si riaprirà il prossimo gennaio!

Visto che novembre volge al termine, possiamo (pur con ancora due appuntamenti all’orizzonte) iniziare a tirare le somme dal punto di vista dei premi vinti grazie al Simbolotto: questo mese sembrava essersi aperto in modo piuttosto fortunato con una doppia vincita in rapidissima successione tra lunedì 3 (nel concorso di recupero di quello perso il sabato precedente) e martedì 4 con un bottino minimo, da 10mila euro, e un secondo triplicato; mentre dopo quelle due vincite la fortuna è stata messa in pausa e più nessuno è riuscito a centrare tutti e cinque i simboli.

ORARI E STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: LA CLASSIFICA DEI SIMBOLI PIÙ E MENO ESTRATTI

Insomma, sembra evidente che la speranza in questi ultimi due appuntamenti di novembre con il Simbolotto sia quella di riuscire a far tornare a girare la ruota della fortuna e chissà che non sia proprio quella odierna la volta buona: l’appuntamento – come di consueto – è fissato per le otto di sera per l’apertura delle estrazioni, ma prima delle nove (magari anche con qualche minuto d’anticipo!) sarà difficile conoscere la combinazione vincente di oggi.

Nel frattempo, possiamo dirvi che da diverso tempo a questa parte tra le statistiche del Simbolotto emerge l’enorme fortuna dell’Elica estratta per ben 148 volte dal 2019 a questa parte; mentre dall’altra parte della classifica (pur con 103 presenze nel medesimo arco di tempo) troviamo la sfortunata Anguria, vista l’ultima volta sul finire di ottobre, ben 34 giorni fa.

