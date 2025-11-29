Simbolotto estrazione dopo il Lotto di sabato 29 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Sono usciti i numeri vincenti del Simbolotto e, come sempre, li abbiamo raccolti in diretta per permettervi di controllare subito le giocate. La combinazione è stata sorteggiata da un’urna meccanica durante le estrazioni delle 11 ruote del Lotto. Si può sempre seguire tutto in tempo reale, grazie al sito ufficiale che manda in onda la trasmissione (e lo fa anche su YouTube).

In alternativa, c’è l’applicazione My Lotteries che consente di seguire la diretta comodamente dal proprio smartphone o dispositivo. In caso di vincita, la verifica e la riscossione possono avvenire sia in ricevitoria sia online tramite sito ufficiale o app, ma ricordate che i premi devono essere reclamati entro 60 giorni.

Le vincite più basse possono essere pagate direttamente in ricevitoria o accreditate sul conto gioco; quelle più alte, invece, richiedono il passaggio presso una filiale Intesa Sanpaolo abilitata o all’Ufficio Premi IGT Lottery di Roma. Ora la combinazione fortunata di oggi: 4 Maiale, 9 Culla, 3 Gatta, 21 Lupo, 15 Ragazzo. (agg. di Silvana Palazzo)

LA NUOVA CARICA DEI SIMBOLOTTI

Stiamo per compiere un nuovo viaggio nel mondo del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto che intreccia i numeri ai simboli e alle immagini, con una nuova estrazione oggi che sta per assegnare nuovi premi. Quello di stasera è l’ultimo appuntamento di quest’anno con la ruota di Torino protagonista, perché da dicembre sarà quella di Venezia a dover accogliere le giocate al Lotto di chi vuole partecipare anche al concorso ad esso abbinato.

A tal proposito, vi ricordiamo che per giocare, bisogna essere in possesso di una schedina al Lotto che abbia come protagonista la ruota in promozione, perché solo così si ottiene una cinquina di simbolotti con cui provare a vincere almeno 10mila euro, che è il premio a cui si può ambire centrando tutta la combinazione, partendo da una giocata al Lotto di un euro.

La combinazione viene assegnata in maniera del tutto casuale, quindi non avete simbolotti da scegliere, tantomeno da pagare, visto che la giocata è pure gratuita. Ora però passiamo a un altro tema caldo, quello delle statistiche…

DAI FREQUENTI AI RITARDATARI: STRANI INCROCI AL SIMBOLOTTO

L’analisi statistica è uno strumento utile per monitorare le tendenze e curiosità di questo gioco, anche se non ci sono scelte da fare. Incrociamo allora simboli frequenti e ritardatari per regalarvi una prospettiva interessante: al primo posto troviamo una coppia che non potrebbe essere più diversa, da un lato l’Elica (33), simbolo più frequente con 148 uscite, dall’altro le Nacchere (36), che guidano i ritardatari con 28 estrazioni di assenza.

In seconda posizione, il Vaso (7) che, forte delle sue 144 presenze, si accosta alla Gatta (3), che accumula 25 turni di ritardo. Il terzo posto propone un altro parallelismo, quello tra Topi (11) e Rana (13) che condividono la stessa frequenza, 142 uscite, mentre sul fronte opposto spicca il Cerino (18), con 22 estrazioni di ritardo.

Proprio il Cerino, interessante eccezione statistica, figura contemporaneamente anche tra i simboli più frequenti, al quarto posto, con 132 presenze, a conferma che frequenze e ritardi possano oscillare nel tempo.

Ma in quarta posizione c’è anche il Diamante (29), anch’esso a 132 uscite, mentre tra i ritardatari emerge l’Anguria (31), assente da 19 estrazioni. Infine, al quinto posto, l’Uccello (35) chiude la top dei simboli più frequenti con 136 presenze, mentre il Naso (16) appare tra i ritardatari con 18 turni di assenza.