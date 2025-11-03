Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di lunedì 3 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Anche il Simbolotto può rendere speciale la vostra serata, a patto che abbiate effettuato la vostra giocata. L’estrazione del gioco abbinato al Lotto si è tenuta poco fa, con i numeri affiancati dai simboli per formare una combinazione che può regalarvi delle belle soddisfazioni. C’è chi parte dai numeri per il controllo, chi si sofferma sui simboli e chi, invece, si sofferma per ognuno dei simbolotti con cura e attenzione proprio per non lasciare nulla al caso.

A tal riguardo, aggiungiamo che potete aiutarvi anche con l’elenco ufficiale, che viene pubblicato anche nelle ricevitorie presenti sul territorio. Se ogni simbolo racconta una storia, la cinquina di oggi potrebbe narrare la vostra vincita, ma c’è un solo modo per scoprirlo, controllare la combinazione che vi riportiamo di seguito del Simbolotto: Rana (13), Luna (6), Quadro (40), Mela (2), Fagioli (10).

IL SIMBOLOTTO DI NUOVO PROTAGONISTA

Si rinnova l’appuntamento del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto la cui estrazione cade oggi, lunedì 3 novembre 2025, per provare a cominciare il mese nel migliore dei modi. Partecipare al Simbolotto è estremamente intuitivo: basta compilare una normale schedina del Lotto selezionando la ruota in promozione del mese, che è quella di Torino stavolta.

Senza costi aggiuntivi, il sistema abbinerà automaticamente al vostro scontrino una combinazione di cinque simboli, che diventeranno la vostra giocata al Simbolotto. Un’aggiunta gratuita e immediata che rende ancora più coinvolgente la vostra puntata tradizionale.

Precisiamo che giocare al Lotto sulla ruota “tutte” non vi consente di partecipare al gioco abbinato, perché è escluso da questo abbinamento. Poi non resta che aspettare il momento del via nella sede estrazionale di Roma per capire se la vostra combinazione è quella vincente: al termine del viaggio tra le 11 ruote del Lotto dovrete solo confrontare i simbolotti stampati sullo scontrino con quelli estratti oggi, tenendo presente che non conta l’ordine, ma solo quanti simbolotti avete indovinato.

I SIMBOLOTTI IN FUGA E QUELLI PIU’ PRESENTI

Dopo l’estrazione di ieri del Simbolotto, le statistiche si aggiornano portando nuovi protagonisti tra i simboli ritardatari e quelli più frequenti: in cima alla classifica dei simbolotti che mancano da più tempo troviamo il Baule (14), che non viene estratto da 50 concorsi, per cui è uno dei simboli più attesi del momento. Lo segue il simbolo Forbici (39) con 31 turni di ritardo, mentre completa il podio la Luna (6), assente da 29 estrazioni.

A completare la lista dei cinque simboli più attesi ci sono Risata (19), che manca da 20 estrazioni, e Buffone (41), assente da 18 turni consecutivi. Occupiamoci ora dei simbolotti più frequenti, la cui graduatoria vede spiccare l’Elica (33), che ha già fatto la sua comparsa 144 volte. Poco distante, il Vaso (7), che conta 142 uscite, seguito dalla Rana (13) a quota 138. Anche i Topi (11), con 137 estrazioni, e il Cerino (18), con 132, confermano la loro presenza costante nelle urne del Simbolotto.