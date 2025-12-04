Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 4 dicembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

L’estrazione odierna del Simbolotto si è finalmente conclusa e, come di consueto, noi de ilSussidiario.net siamo prontissimi per riportarvi tutti i simbolotti scelti dalla Dea Bendata proprio tra queste stesse righe, partecipando assieme a voi al momento in cui potreste scoprire di essere diventanti un pochino più ricchi, grazie – ovviamente – a uno dei suoi tantissimi premi!

Prima di procedere, è sempre necessario invitarvi alla massima attenzione in queste delicata (e importantissima!) fase e con i soliti auguri di buona fortuna vi possiamo dire che i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto sono: Elmo (26), Natale (25), Forbici (39), Diamante (29), Testa (34).

Non si arresta mai il nostro consueto viaggio tra i concorsi, oggi – naturalmente giovedì, il 4 dicembre del 2025 – caratterizzato dagli attesissimi appuntamenti abbinati al Lotto che porteranno con lo anche il Simbolotto, assoluto protagonista di questo articolo che state leggendo e che vi accompagnerà alla scoperta dei simboli non appena verranno estratti; mentre al contempo – se foste interessanti anche alle altre estrazioni -, vi ricordiamo che tra queste pagine troverete un articolo interamente dedicato agli appuntamenti lottiferi!

Al di là del Lotto – che, comunque, resta importantissimo anche per questo concorso -, visto che ci stiamo avvicinando alle festività di Natale e Capodanno, vi iniziamo ad anticipare che nella settimana dal 22 al 28 dicembre il Simbolotto (e i suoi colleghi) subiranno qualche piccola variazione: in particolare verranno rimandati i concorsi del 25 e del 26, recuperati rispettivamente mercoledì 24 e il successivo lunedì 29 dicembre!

PREMI E REGOLE DEL SIMBOLOTTO: ECCO COSA DOVETE SAPERE PER VINCERE UN RICCO BOTTINO!

Ovviamente, queste modifiche alla cadenza dei concorsi del Simbolotto ve le ricorderemo a ridosso degli appuntamenti interessati e per ora vale decisamente la pena restare saldamente ancorati al presente: infatti, proprio questa sera – dopo le ore otto – avrete la possibilità di aggiudicarvi un fantastico bottino che potrebbe oscillare tra i 10mila e i 2 milioni di euro; ovviamente nel solo caso in cui le vostre schedine contengano tutti i simbolotti fortunati di oggi!

Quella – abbondante – differenza nel premio che il Simbolotto potrebbe garantirvi è legata alle modalità di gioco: come ben saprete, infatti, per partecipare dovrete giocare prima di tutto al Lotto con una scommessa sulla ruota di Venezia e in questo esatto momento il sistema vi chiederà quanto volete puntare, da un minimo di 1 euro (che poi si assocerà al premio da 10mila) fino a un massimo di 200 (in questo caso abbinato ai 2 milioni), con incrementi singoli che possono essere pari a 50 centesimi minimi per volta.