Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 4 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Se foste tra i tantissimi giocatori che questa sera hanno deciso di tentare la fortuna con il Simbolotto, possiamo dirvi che finalmente è arrivato il vostro momento per incrociare le dita e scoprire se siete riusciti a mettere le mani su qualcuno dei suoi quattro premi in palio: un’occasione – come sempre – veramente ottima per mettere a posto qualche conto in sospeso, anche se difficilmente riuscirete a diventare milionari.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 4 Novembre 2025

Augurandovi tutta la fortuna che potreste desiderare, vi ricordiamo che qua sotto troverete anche l’articolo dedicato al Lotto; mentre questi sono i numeri vincenti di oggi del Simbolotto: Topi (11), Vaso (7), Natale (25), Sfortuna (17), Rana (13).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO E DEL LOTTO DI OGGI

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 4 Novembre 2025

Per la seconda volta nell’arco di questa primissima settimana di novembre tutti voi che volete provare a portarvi a casa un ricchissimo premio potrete valutare di partecipare anche al concorso del Simbolotto che si terrà – esattamente come tutte le altre volte – a partire dalle ore 20:00 con l’attesissima estrazione dei simbolini odierni ai quali saranno associati (naturalmente!) tanti ricchi premi!

Se dovessimo elencarvi le ragioni per cui potrebbe valere la pena giocare al Simbolotto, sicuramente la prima da cui partire è quella legata al fatto che con una sola scommessa parteciperete contemporaneamente a ben due diversi concorsi: da un lato questo basato sui simboli e dall’altro – ma, in realtà, principalmente – il Lotto al quale si associa fin dal momento in cui dovrete piazzare la vostra scommessa.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti, oggi Lunedì 3 Novembre 2025

Se vi servono delle ragioni per giocare, possiamo immaginare che – magari – non sappiate esattamente come giocare al Simbolotto e ricollegandoci al discorso di prima vale la pena precisare che dovrete semplicemente partecipare al Lotto selezionando la ruota di Torino: pagata la giocata, otterrete anche una combinazione di simboli – sarà tutto automatico e immodificabile – con la quale giocare al Simbolotto!

DAL COSTO AI PREMI, ECCO PERCHÉ GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE

Un’altra ragione certamente importante per “convincervi” a giocare al Simbolotto è sicuramente il suo costo: infatti, si tratta dell’unico concorso tra quelli ben noti a essere completamente gratuito dato che verrà pagato con la stessa cifra puntata nel concorso lottifero che può essere anche pari a solamente 1 euro complessivo; sempre – naturalmente – fino a un limite di 200 massimi.

Proprio il tema del costo ci permette anche di parlare dell’ultima ragione per cui potrebbe valere la pena giocare al Simbolotto: i premi, infatti, aumenteranno a seconda della vostra puntata lottifera partendo da minimi fissati (a seconda dei simboli indovinati) a uno, cinque, cinquanta o 10mila euro ai quali dovrete poi ancora moltiplicare il valore della vostra giocata!