Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 6 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Con tutti i vari concorsi lottiferi che sono già conclusi da diverso tempo, prima di dichiarare conclusa questa serata di giovedì 6 novembre 2025 non possiamo non dedicare anche un piccolo pensiero al Simbolotto che si è tenuto subito dopo il Lotto e ha pronti per tutti voi cinque colorati e simpatici simboli vincenti! Ovviamente se li aveste indovinati – ve ne basteranno due, ma vi auguriamo che siano tutti e cinque – vi porterete a casa un ricco premio e visto che sarete tutti impazienti di scoprire com’è andata la vostra serata, eccovi i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Soldato (12), Piano (37), Baule (14), Natale (25), Topi (11).

Per la terza volta in questa settimana torna questa sera il Simbolotto che sembra aver inaugurato questo mese di novembre veramente con il botto con due concorsi – ci arriviamo tra un attimo nel dettaglio – nei quali sono già state messe a segno due differenti cinquine di cui una particolarmente ricca; sempre – e soprattutto – considerando che si tratta di vincite per le quali i giocatori non hanno dovuto spendere neppure un singolo euro!

Visto che abbiamo aperto proprio parlando di questo argomento, possiamo dirvi che secondo i dati ufficiali dell’Agenzia Dogane e Monopoli tra lunedì 3 e martedì 4 novembre nel Simbolotto sono stati vinti due fantastici premi del valore massimo tra quelli (sono in totale quattro, considerando anche questi che abbiamo appena citato!) disponibili.

Il primo – messo a segno in quel di Buccino, alle porte di Salerno – è arrivato a toccare il valore di 10mila euro, pari a quello minore associato alla cinquina del Simbolotto; mentre il secondo – questo finito nelle mani di un giocatore torinese – ha toccato un valore di addirittura 30mila euro, sempre associato alla cinquina ma con una scommessa iniziale pari al triplo dell’altra che abbiamo appena citato!

TUTTE LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: IL GIOCO (QUASI) GRATUITO CHE SI ASSOCIA AL LOTTO

D’altra parte, a voi che state pensando di piazzare una scommessa – magari attirati proprio dai premi che vi abbiamo appena esposto – e non sapete come fare, possiamo fare una piccola digressione dedicata alle regole: di importante (anzi, fondamentale) c’è da dire che per giocare al Simbolotto – per quanto sempre contro intuitivo – dovrete giocare anche al Lotto, precisamente sulla sua ruota di Torino.

A livello economico vi basterà una singola puntata riferita al Lotto (anche pari a 1 euro, ma che comporterà premi maggiori se aumentata, come i 30mila citati prima associati a una giocata da 3 euro); mentre a scegliere la vostra combinazione per il Simbolotto sarà il sistema Sisal, scegliendo a caso cinque simboli – che non potrete cambiare – tra i quarantacinque disponibili!