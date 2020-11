Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 7 novembre 2020: numeri vincenti e simboli

Simbolotto di nuovo protagonista oggi, sabato 7 novembre 2020, con una nuova estrazione. Il gioco abbinato al Lotto, di cui infatti è complementare, chiude la settimana di estrazioni. Dopo il viaggio tra le ruote del Lotto e la caccia al Jackpot del Superenalotto, i riflettori si accenderanno sul Simbolotto con i suoi simbolotti, i numeri e simboli vincenti che verranno estratti dopo le 20. Sono 5 e possono garantire una vincita di 10mila euro a coloro che la centreranno. A tal proposito, è bene fare qualche chiarimento. In primis, i numeri e i relativi simboli non vanno scelti, perché vengono assegnati in maniera automatica e gratuita dal sistema quando si effettua la giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che nel mese di novembre è quella di Torino. Inoltre, quell’importo è stato raddoppiato in estate, quando contestualmente il Simbolotto è stato prorogato, visto che sarebbe dovuto andare in archivio dopo la scadenza. Basta effettuare, dunque, una giocata al Lotto di un euro sulla ruota in promozione per poter andare a caccia dei 10mila euro.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Queste sono informazioni importanti, ma utili sono pure le statistiche del Simbolotto per i tanti giocatori appassionati al gioco abbinato al Lotto. Allora focalizziamoci sui numeri e simboli ritardatari, perché la nuova estrazione potrebbero regalare nuove sorprese anche da questo punto di vista. E allora “disegniamo” la nuova classifica, partendo dal 20 Festa che ha accumulato finora 46 ritardi. Al secondo posto c’è 35 Uccello con 42 ritardi. Sono 33 invece quelle collezionate dal 31 Anguria. Fuori dal podio 30 Cacio, che ha collezionato la stessa quantità di assenze che troviamo nel suo numero. Quinto posto per 24 Pizza, a quota 24 ritardi. A seguire 29 Diamante con 18 ritardi, mentre a quota 16 c’è 10 Fagioli. Ottavo posto per 1 Italia che ne ha accumulate 15 di assenze, una in più di 27 Scala. La top ten si chiude in forma “allargata”, perché c’è un tris di simbolotti con gli stessi ritardi. Si tratta di 42 Caffè, 7 Vasco e 22 Balestra, tutti e tre con 12 ritardi.



