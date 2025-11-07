Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di venerdì 7 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

L’estrazione del Simbolotto di oggi ha sorteggiato i cinque simboli e relativi numeri vincenti attraverso l’apposita urna meccanica per regalarci la nuova combinazione fortunata: se i simbolotti estratti corrispondono a quelli presenti sulle vostre schedine, potete vincere dei premi aggiuntivi rispetto all’esito del gioco del Lotto che si vanno eventualmente a sommare appunto a quelli della giocata principale.

Il montepremi è strutturato in base al numero di simbolotti indovinati: la vincita più alta si ottiene quando si riescono a centrare tutti e cinque i simboli estratti, con un premio massimo di 10mila euro per una giocata di appena un euro al Lotto sulla ruota del mese. D’altra parte, anche chi ne indovina solo una parte può contare su premi minori, sempre proporzionali alla quantità di simboli corretti e all’importo della giocata effettuata. Ora però lasciamo parlare proprio i protagonisti della serata del Simbolotto: Scala (27), Lupo (21), Cacio (30), Festa (20), Vaso (7).

SIMBOLOTTO RITORNA OGGI, MA SEMPRE DOPO IL LOTTO

Il Simbolotto si accoda alla lista di estrazioni di oggi per provare ad arricchire non solo la proposta di giochi di venerdì 7 novembre 2025, ma anche per arricchire i giocatori che si affrettano a tentare la Dea bendata con le loro giocate. Non bisogna stupirsi del successo di questo gioco, visto che offre un’occasione ulteriore senza costi aggiuntivi, trattandosi di un’opzione di gioco gratuita che si attiva in maniera automatica quando si sceglie di fare una puntata al Lotto sulla ruota speciale del mese.

Nel caso di novembre si tratta della ruota di Torino, prima di spostarsi a Venezia per il mese prossimo. Ogni mese, infatti, una ruota diversa del Lotto viene scelta come “ruota in promozione”: basta effettuare una giocata su di essa per ricevere in omaggio una combinazione di cinque simboli scelti casualmente tra i 45 che compongono il repertorio iconografico ispirato alla smorfia napoletana e moderna. Non occorrono operazioni aggiuntive: al momento della convalida della schedina, si ottiene automaticamente il proprio codice simbolico per partecipare all’estrazione.

I SIMBOLOTTI PIÙ ESTRATTI E QUELLI PIÙ ASSENTI

Nel mondo del Simbolotto, dove il fascino dei simboli si intreccia alla suspense del gioco, è sempre interessante osservare quali elementi risultano più estratti e quelli che da più tempo mancano all’appello. In testa alla classifica dei simboli più frequenti troviamo l’Elica (33), che con 144 apparizioni guida il gruppo dei più estratti; invece Forbici (39) è il simbolo che al momento registra il ritardo più significativo, con ben 34 estrazioni di assenza.

Al secondo posto tra i più frequenti c’è il Vaso (7), con 143 presenze; fa da contraltare alla Risata (19), assente da 23 estrazioni. In terza posizione fra i più estratti troviamo la Rana (13), con 140 uscite, mentre dall’altra parte, al terzo posto tra i ritardatari si colloca il Buffone (41), con 21 assenze. Segue poi il Topo (11), quarto tra i più frequenti con 139 presenze, che si accosta idealmente all’Amo (23) e al Cacio (30), entrambi assenti da 16 concorsi. Chiude la top five dei frequenti il Cerino (18), con 132 apparizioni, ma gli fanno eco i simboli poco fortunati delle Nacchere (36) e dell’Uccello (35), entrambi con 15 estrazioni di ritardo.