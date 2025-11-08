Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 8 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

Sembra essersi (almeno, per ora!) interrotta quella serie fortunata di vincite con cui il Simbolotto ha inaugurato questo mese di novembre, ma visto che la Dea Bendata non si ferma mai per riposare questa sera qualche sorpresa potrebbe attendere i più fortunati tra voi carissimi lettori che vi siete ritagliati giusto un paio di minuti per partecipare a questo potenzialmente ricco e sempre divertente appuntamento che si ripete quattro volte ogni sette giorni!

Naturalmente il momento della verità – per quanto riguarda il Simbolotto, ma anche tutti gli altri colleghi che lo seguiranno e accompagneranno in questo nuovo viaggio – non arriverà prima di questa sera e anche se l’attesa di protrarrà all’incirca fino alle nove di sera, potrebbe interessarvi sapere che dalle otto in punto potrete seguire assieme a noi la diretta estrattiva: l’appuntamento è fissato sul sito del Lotto, ma se aveste altri impegni vi basterà tenere a mente questo articolo per sapere i risultati appena verranno annunciati!

CURIOSITÀ E REGOLE DEL SIMBOLOTTO: I CONSIGLI PER ARRIVAR PREPARATI ALL’ESTRAZIONE DI OGGI

Se è vero che la fortuna potrebbe a colpire questa sera e che – al contempo – alcuni tra voi potrebbero non aver ancora fatto in tempo a compilare le loro schedine, utile è ricordare che le possibilità per tutti voi (senza possibilità di appello) si chiuderanno allo scoccare delle ore sette e trenta di questa sera: a seconda di quando leggete queste righe potete regolarvi se correre o meno in ricevitoria; ma per comodità potreste anche giocare molto più rapidamente in ricevitoria.

Di altro di importante da ricordarvi se vi foste persi gli ultimi appuntamenti con il Simbolotto, c’è il fatto che in questo appena iniziato novembre la ruota del Lotto che dovrà catturare la vostra attenzione è quella di Torino: come sempre, resterà tale fino al concorso del prossimo sabato 29 novembre e visto che il viaggio non si arresta mai, a dicembre – e naturalmente ve lo ricorderemo anche quando sarà il momento giusto – passeremo a quella di Venezia!