Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 1 febbraio 2024: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI GIOVEDì 1 FEBBRAIO 2024: LA PRIMA DEL MESE

Un nuovo mese è appena iniziato e si parte subito con il primo appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, l’amato concorso abbinato a quello più famoso del Lotto, in programma oggi, giovedì 1 febbraio 2024. È importante ricordare che adesso la ruota di riferimento è quella di Cagliari. I premi in palio invece restano i medesimi rispetto a gennaio e possono fare festeggiare qualche fortunato giocatore. Il più alto è quello da 10.000 euro, che possono aggiudicarsi con una spesa di un solo euro coloro che indovinano tutti i simboli. Il gioco prevede infatti che si emetta una schedina a cui verranno assegnati cinque simboli casuali. A Roma verrà poi estratta la cinquina vincente.

Per partecipare è indispensabile giocare la propria schedina del Lotto proprio sulla ruota di Cagliari, viceversa non si potrà prendere parte all’estrazione del Simbolotto. Non è semplice far corrispondere i cinque simboli a quelli corretti. Non c’è però da disperare. Nel caso in cui infatti soltanto una parte di questi siano giusti, ci sono infatti dei premi di consolazione. In attesa di scoprire l’esito dell’urna, però, andiamo a dare un’occhiata alle statistiche del concorso, che forniscono sempre dettagli interessanti. La classifica dei ritardatari vede ancora in testa La Prigione (44) con 44 assenze. La Luna (6) resta al secondo posto ma con sole 23 assenze, seguita da Il Baule (14) a quota 21. Non è variata invece nella classifica dei frequenti. In vetta c’è Il Cerino (18) con 96 apparizioni, inseguito da Il Diamante (29) con 94 apparizioni e dalla coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. Il tutto in attesa di scoprire quello che accadrà oggi.











