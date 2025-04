Se da un lato i numeri vincenti del Lotto sono già stati sorteggiati ed annunciati, dall’altro non possiamo veramente dire conclusa questa serata di estrazioni i premi senza prima aver scoperto anche i simboli vincenti del Simbolotto che rappresentano un po’ la naturale chiusura di questo giovedì 10 aprile 2025 di concorsi, estrazioni e premi; il tutto in vista del nuovissimo appuntamento che si terrà domani con le medesime regole!

Se foste particolarmente meticolosi e prima di darvi per vinti voleste controllare in via ufficiale i simboli estratti, sappiate che vi basterà controllare la homepage del sito ufficiale del Lotto che riporta tutte le undici combinazioni lottifere e anche i simbolini; ma dato che siete arrivati fino a questo punto, mettetevi comodi e scoprire assieme a noi i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Amo (23), Buffone (41), Uccello (35), Disco (32), Italia (1).

Come sempre di giovedì, anche oggi non può mancare il consueto concorso del Simbolotto che grazie ai suoi sempre divertenti e colorati simbolini potrebbe avere in serbo per noi qualche interessantissimo premio che a suo volta potrebbe unirsi a quelli del Lotto: nel caso in cui non lo sappiate – infatti – il concorso basato sui simboli da sempre si associa al collega che ha per protagoniste le undici ruote nazionali; mentre la parte sicuramente più interessante è che Simbolotto e Lotto sono scollegati dal punto di vista dei premi, al punto che potreste tranquillamente incassare un premio in uno dei due senza aver vinto nulla nell’altro, così come – naturalmente – potreste anche vincere in entrambi!

IL SIMBOLOTTO ASSOCIATO AL LOTTO: COS’È, COME FUNZIONA E TUTTE LE REGOLE

L’associazione Lotto-Simbolotto – infatti – si basa interamente sul momento cruciale in cui dovrete piazzare la vostra scommessa dato che i simbolotti vi verranno consegnati dal sistema (e purtroppo non vi sarà data la possibilità di sceglierli in completa autonomia) solamente una volta che avrete piazzato una iniziale scommessa nel gioco con le 11 ruote nazionali: tra queste sarà necessario – per non dire obbligatorio – scegliere quella in promozione, che per il mese di aprile è quella di Genova in vista di un cambiamento che si verificherà solamente il prossimo maggio passando alla ruota del capoluogo meneghino (ovviamente Milano!).

Un altro interessante aspetto da non trascurare del Simbolotto è che dal punto di vista economico la scommessa per voi giocatori sarà del tutto gratuita dato che farà fede la puntata scelta per il Lotto: i altre parole, nel caso in cui lo desideriate con un solo euro potrete partecipare tranquillamente ad entrambi i concorsi senza che incappiate in nessun tipo di problema; mentre naturalmente – esattamente sul modello del Lotto -, nel caso in cui scegliate di aumentare la puntata aumenterà anche l’eventuale premio che potreste riuscire ad aggiudicarvi!