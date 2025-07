Prosegue il viaggio mensile del Simbolotto nella ruota Nazionale del Lotto con la giornata di oggi – ovvero giovedì, precisamente il 10 luglio 2025 – che ancora una volta ci permetterà di scoprire una nuova combinazione di simbolini (o forse è il caso di dire simbolotti) che oltre a essere divertenti e colorati, potrebbero anche rivelarsi decisamente ricchi grazie a uno dei quattro premi che nascondono in modo piuttosto geloso!

Per sapere quali sono i simbolotti protagonisti del concorso di oggi del Simbolotto sarà necessario attendere ancora diverse ore visto che il viaggio del Lotto – al quale questa estrazione si abbina – si aprirà allo scoccare delle ore 20 in punto e per concludere tutto il giro delle undici ruote nazionali impiegherà circa un’oretta: solamente a quel punto si terrà anche il sorteggio dei simbolini e tutti voi che avete una schedina in mano potrete scoprire se avete vinto qualcosa!

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE ALLE ORE 20 IN PUNTO

Ovviamente, a seguire la diretta del sorteggio del Simbolotto (e anche del Lotto, ma questo è un altro discorso!) ci penseremo noi de ilSussidiario.net per permettervi di stare tranquilli e godervi la vostra serata in compagnia di chiunque desideriate al vostro fianco e dopo che il viaggio si sarà concluso riporteremo proprio tra queste righe che state leggendo la combinazione di oggi: utile potrebbe essere, per voi, salvarvi questo articolo, oppure tenerlo aperto fino alle 21 circa!

Dato che siamo certi che tutti sappiate perfettamente le regole del semplicissimo e apprezzatissimo Simbolotto, oggi vogliamo portare la vostra attenzione al tema dei premi che potrebbero spettarvi nel caso in cui indovinate parte dei simbolotti vincenti: il premio più piccolo – pari a 1 euro – sarà riservato a chi ne indovina solamente due, seguito poi da un altro bottino da 5 euro – se fossero 3 i simboli centrati – o da 50 – in questo caso con 4 simboli; mentre il più interessante, abbinato all’intera cinquina, ne vale la bellezza di 10mila!

