Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 11 aprile 2024: i simboli vincenti

Tutto è pronto per un nuovo appuntamento con il Simbolotto, che oggi si presenterà al cospetto dei giocatori intenti a sfidare la Dea Bendata con un nuovo (e come sempre entusiasmante) concorso associato al Lotto! Una vera e propria tradizione, inaugurata ormai da diversi anni e che ogni settimana distribuisce fino a 10mila euro in quattro estrazioni, con regole semplicissime e che permetteranno a chiunque di portarsi gratuitamente a casa un ricco bottino.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

Gli occhi dei giocatori novizi saranno sicuramente inciampati più volte sulla parola “gratuitamente” e se vi stesse chiedendo se sia corretta, la risposta è sì: per vincere un premio del Simbolotto, infatti, non servirà sborsare neppure un centesimo! In realtà, però, è bene fare una piccola precisazione perché (rimanendo pur sempre vero che è del tutto gratis) voi aspiranti giocatori dovrete comunque piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota che riporta vicino la lettera “S” (un intuitivo richiamo al Simbolotto) che, almeno fino al 30 aprile, sarà quella di Genova.

LOTTO E SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 9 Aprile 2024: come è andata?

QUALI SONO LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO? RITARDATARI E FREQUENTI

Belle e semplici le regole ma sicuramente tutti voi vi chiederete: quanto si vince al Simbolotto? Oltre ai 10mila euro già riportati nelle prime righe di questo articolo i giocatori potranno accaparrarsi anche altri bottini che variano tra 1 e 50 euro, in base (ovviamente) alla quantità di simboli che corrispondono tra la schedina e l’estrazione. L’attesa di protrarrà fino alle ore 20, quando i simbolini allegramente seguiranno le 11 estrazioni del Lotto, mentre ai ritardatari ricordiamo che, se aveste perso l’appuntamento con il Simbolotto di oggi, nelle giornate di domani e di sabato si terranno altri due concorsi, del tutto identici a quello odierno!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 6 Aprile 2024

Rimanendo pronti a seguire con voi l’estrazione di oggi, è nostra consuetudine recuperare anche alcune statistiche, che soddisferanno l’appetito dei più curiosi tra i nostri lettori. Da un lato, infatti, ricordiamo che tra i simboli più frequentemente estratti spiccano (ormai da più di 90 giorni) il Cerino, il Diamante e l’Elica (associati ai numeri 18, 29 e 33); mentre dall’altra parte della classifica dei frequenti del Simbolotto si trovano (anche qui senza grandi stravolgimenti rispetto a martedì 9 aprile) la Pizza, le Forbici e il Disco, che hanno accumulato tra le 20 e le 34 assenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA