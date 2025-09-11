Simbolotto, estrazione dopo Lotto oggi, giovedì 11 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Cresce anche oggi – giovedì 11 settembre 2025 – l’attesa per scoprire se qualcuno riuscirà a mettere a segno qualche nuovissima vincita particolarmente ricca nel Simbolotto, il concorso abbinato al Lotto che lo segue in ognuna delle sue avventure settimanali per garantire a buona parte di tutti i suoi tantissimi partecipanti di provare a mettere le mani su qualche (neanche tanto!) piccolo premio extra, in modo assolutamente e completamente gratuito!

Di fatto l’appena iniziato mese di settembre, dal punto di vista del Simbolotto ha già garantito una ricca emozione a un fortunatissimo giocatore di Milano che è riuscito a portarsi a casa il premio massimo dal valore di 10mila euro, precisamente nel primissimo concorso mensile che si è tenuto martedì 2; mentre a livello generale in tutto il 2025 sono state ben 49 le cinquine indovinate nel corso dei 144 concorsi che si sono tenuti fino ad oggi, con una cadenza di poco meno di una vincita ogni 3 sorteggi!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER PROVARE A VINCERE UN PREMIO

Visto che per ora abbiamo ancora un pochino di tempo che ci separa dall’estrazione – sempre fissata a partire dalle ore 20, con l’annuncio atteso poco prima delle 21 dopo tutte le estrazioni lottifere di questa sera – potrebbe essere utile ricordarvi un paio di cose sul Simbolotto: sicuramente la più importante è quella legata alla cinquina con cui parteciperete all’estrazione che vi verrà assegnata automaticamente dal sistema, senza – purtroppo – darvi la possibilità di modificarla.

L’assegnazione della cinquina di simboli del Simbolotto, però, è anche del tutto gratuita, purché decidiate di piazzare una scommessa (questa a pagamento, ma senza alcuna maggiorazione) nel Lotto, scegliendo la ruota di Palermo: proprio per questa ragione in apertura dicevamo che questo concorso è una sorta di extra per i giocatori lottiferi, garantendovi la possibilità di provare a vincere due differenti premi nei due sorteggi!