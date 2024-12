Un nuovo giovedì, precisamente il giorno 12 di dicembre 2024, sta per concludersi con la sempre immancabile tappa della Dea Bendata nei vari concorsi associati al Lotto tra i quali torna l’immancabile Simbolotto con i suoi 45 simbolini scelti tra quelli tradizionali della Smorfia Napoletana che saranno protagonisti dell’unica estrazione tra le tantissime Sisal che sarà completamente gratuita per tutti coloro – ovviamente voi cari lettori inclusi – che sceglieranno di misurarsi con la sorte per tentare di portare a casa uno dei tanti ricchissimi premi in palio.

La prima cosa da ricordare sul Simbolotto è che il sorteggio verrà fatto pochissimi minuti dopo le 11 estrazioni del Lotto che – dal conto vostro – dovrete seguire in egual modo dato che per partecipare a questo simpatico gioco avrete anche innanzitutto giocato al collegato concorso nazionale, con la sempre ferma speranza che siate riusciti a mettere le mani non su uno, ma su ben due differenti premi che vi potranno (o almeno, questo è quello che vi auguriamo!) cambiare la vita e rivoluzionare l’imminente Natale: occhi in particolare puntati sui 10mila euro assoluti protagonisti del Simbolotto, ma senza ignorare tutti gli altri che viaggiano tra l’euro e i 50 e che saranno decisamente più semplici da vincere!

LE REGOLE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO

Visto che abbiamo citato le semplicissime modalità di partecipazione al concorso del Simbolotto, vale giusto la pena precisare al volo che la cosa più importante che dovrete fare sarà stare attenti a quale ruota del Lotto sceglierete dato che da regolamento non potrete optare per quella che preferite tra le undici ma sarà necessario andare su quella che in questo periodo si trova in promozione: per riconoscerla nell’elenco delle 11 ruote potrete cercare la piccola ‘S’ stilizzata posta vicino al nome della corrispondente città; ma possiamo anche anticiparvi che fino al gioco di Capodanno sarà quella di Venezia.