Quello che piace del Simbolotto è il suo essere immediato, intuitivo, amichevole, come se fosse lì per offrire un’ultima possibilità prima di archiviare la schedina; in fondo, partecipare è semplice perché basta scegliere la ruota giusta al momento della giocata del Lotto – in questo caso Napoli – e senza accorgersene ci si ritrova coinvolti in un piccolo sorteggio extra che, nelle migliori delle ipotesi, può regalare belle soddisfazioni.

Le vincite del Simbolotto sono graduali e si parte da due simboli indovinati fino a cinque, e le somme crescono in modo interessante, arrivando anche a superare i 10.000 euro; è un modo leggero per chiudere il cerchio, con una meccanica che non stanca mai e che aggiunge un tocco di fantasia alla classica combinazione numerica del Lotto.

Simbolotto: come funziona il gioco gratuito legato al Lotto e cosa si vince davvero

Il Simbolotto si è conquistato il suo spazio con discrezione ma anche con costanza, diventando ormai una piacevole abitudine per molti appassionati; nato come integrazione gratuita alla giocata del Lotto, ha saputo ritagliarsi un’identità ben precisa, un mondo di 45 simboli, ciascuno legato a un numero e a un’icona più o meno evocativa, che vanno da elementi quotidiani a figure tratte dalla Smorfia napoletana, passando per piccoli oggetti e scene che lasciano spazio all’immaginazione.

Tra i più riconoscibili troviamo il cavallo (n.21), simbolo di energia e libertà, la risata (n.19), che richiama la leggerezza e l’ironia, il funerale (n.47), associato spesso a cambiamenti e nuove fasi della vita, la testa (n.34), che rappresenta la ragione e la lucidità mentale o ancora la gatta (n.3), figura misteriosa, ambivalente, legata all’intuizione e alla fortuna.

Il funzionamento del Simbolotto è semplice quanto efficace perché si vince se uno o più dei simboli stampati sulla propria schedina coincidono con quelli estratti durante l’appuntamento serale e non importa in quale ordine, quello che conta è il numero di simboli corrispondenti; i premi aumentano con il numero di simboli centrati, e la bella notizia è che queste possibili vincite si sommano a quelle ottenute con il Lotto, quindi anche una schedina apparentemente normale può trasformarsi in un colpo doppio.

C’è solo una regola fondamentale da ricordare: chi gioca selezionando l’opzione “Tutte le ruote” viene escluso dal Simbolotto, quindi è importante indicare espressamente la ruota del mese, che in questo periodo è Napoli, mentre tutto il resto – simboli, numeri, risultati – lo fa il caso, ma con uno stile tutto suo, capace di tenere incollati i giocatori fino all’ultimo istante, quando i simboli si rivelano e qualcuno – e magari – con la fortuna che ha davvero deciso di far visita.