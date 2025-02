Tra qualche ora – sempre dopo le 20:00 e soprattutto dopo l’appuntamento consueto con il Lotto – il Simbolotto tornerà a bussare alla vostra porta con la sua sacca piena di interessanti e ricchi premi protetti dalla classica combinazione da cinque simboli (ed ovviamente altrettanti numeri) che dovrete aver indovinato per mettere le mani sul contenuto di quel ricco borsone: un’occasione di fatto imperdibile, perché come vi ricordiamo sempre il Simbolotto è l’unico dei tantissimi giochi quotidiani ad essere completamente gratuito, con dei premi che funzionano un po’ da corredo per quelli in palio nel più partecipato concorso del Lotto che potrete portarvi a casa anche senza aver indovinato la vostra scommessa lottifera!

REGOLE E PREMI DEL SIMBOLOTTO: COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Se non conosceste il Simbolotto, partiamo subito dal dirvi che la ruota del Lotto protagonista del mese di febbraio è quella di Cagliari sulla quale dovrete concentrarvi se volete garantirvi una chance di aggiudicarvi uno dei tanti premi in palio in questo concorso basato sui quini 45 simboli della Smorfia Napoletana: proprio sulla ruota sarda – infatti – dovrete giocare una qualsiasi combinazione che può essere tranquillamente composta da 2 o 10 numeri (con le consuete regole lottifere che conoscerete sicuramente benissimo!) per veder comparire la scelta di partecipare anche a quest’altro concorso, del tutto libera e – soprattutto – gratuita.

Nel caso in cui – infatti – decidiate di partecipare anche al Simbolotto oltre che al Lotto, noterete fin da subito che non dovrete pagare alcun tipo di maggiorazione ma basterà qualsiasi cifra desidererete scommettere nel concorso (per così dire) ‘principale’: con un solo euro – in altre parole – parteciperete ad entrambi i sorteggi; ma al contempo esattamente con nel Lotto, anche in quest’altro caso se aumenterete il valore della vostra puntata vi garantirete premi progressivamente maggiori che potrebbe tranquillamente arrivare fino all’incredibile – con 200 euro scommessi e tutti e cinque i simboli indovinati – cifra di 2 milioni di euro!