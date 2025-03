Con l’arrivo di questo giovedì 13 marzo 2025 si ripete ancora una volta il sempre attesissimo appuntamento con il Simbolotto che in serata grazie ai suoi numeri e simboli vincenti potrebbe farvi vincere un qualche interessantissimo bottino, unendosi al consueto concorso del Lotto che – dal conto suo – potrebbe altrettanto avere in serbo un premio particolarmente ricco: di fatto (è sempre bene metterlo in chiaro!) il Simbolotto e il Lotto sono due giochi strettamente collegati tra loro, ma questo vale soprattutto – per non dire solo – dal punto di vista della modalità di gioco visto che quando (e se) si tratterà di incassare i premi potrete liberamente farlo anche nel caso in cui uno dei due non vi abbia riservato alcun tipo di bottino!

COME SI GIOCA AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE I VISTA DEL CONCORSO DI QUESTA SERA

Facendo un passetto indietro prima di arrivare ai simboli vincenti di oggi – che comunque non potremo annunciare e scoprire fino a che non saranno passate le ore 20:00 -, ricordiamo a tutti voi carissimi lettori che nel caso in cui vogliate provare a fare il sempre atteso colpaccio grazie al Simbolotto vi basterà rispettare una singola (fondamentale) regola: la vostra scommessa dovrà essere piazzata sulla ruota di Firenze del Lotto che in questo mese di marzo di trova in promozione abbinandosi a questo sempre simpatico ed apprezzato concorso!

A differenza di quanto potreste effettivamente pensare, giocando al Simbolotto non vi verrà chiesto in nessun caso di scegliere la vostra combinazione fortunata dato che si tratta di un piccolo concorso del tutto automatico che si riserva di assegnare delle cinquine di simboli casuali a tutti i giocatori che vogliono provare a vincere i suoi premi; il tutto – però – fermo restando che al contempo non vi verrà neppure chiesta alcuna puntata economica aggiuntiva rispetto a quella che vorrete fare per il Lotto, rendendolo in tutto e per tutto un modo completamente gratuito per vincere una qualche cifra!