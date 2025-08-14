Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di giovedì 14 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole
Tra i tanti numeri che verranno estratti nel corso di questa serata di giovedì 14 agosto 2025, ci saranno anche i sempre attesi simboli protagonisti del sorteggio del Simbolotto, portatori a loro volta di altri ottimi premi che attendono solamente di essere vinti da qualcuno tra i tanti che avranno compilato le loro schedine in queste ore; mentre al contempo – visto che sono concorsi indissolubilmente collegati tra loro – non possiamo escludere che verranno anche vinti dei premi tra quelli in palio nel Lotto!
Prima di ricordarvi le semplicissime regole del Simbolotto, riteniamo utile ricordarvi che quello di oggi sarà l’ultimissimo sorteggio di questa settimana lavorativa: seppur, infatti, sia tecnicamente prevista anche un’estrazione nella serata di domani, essendo un giorno festivo (ovviamente quello di Ferragosto!) i concorsi lottiferi si prenderanno una piccola pausa; e mentre resta fermo l’appuntamento di sabato 16, molti saranno felici di sapere che settimana prossima si terrà – di lunedì – un concorso aggiuntivo per recuperare quello di domani con un totale di sei differenti estrazioni tra il 18 e il 24 agosto!
COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: ECCO TUTTE LE SEMPLICISSIME REGOLE DA RISPETTARE PER PROVARE A VINCERE
Anche oggi – così come sabato e tutte le altre volte future – per giocare al Simbolotto dovrete rispettare le consuete regole che moltissimi tra voi cari lettori conosceranno già perfettamente: se non foste tra loro, però, ci pensiamo noi de ilSussidiario.net a dirvi che tutte le giocate a questo sorteggio basato sui simboli partono inevitabilmente da una puntata che dovrete piazzare nel Lotto, e – precisamente – nella sua ruota Nazionale.
In quel caso, sarete voi a scegliere i numeri che desiderate indicare come potenziali vincitori e anche la cifra della scommessa; mentre per quanto riguarda il Simbolotto non vi sarà data la possibilità di indicare la vostra combinazione: a sceglierla per voi ci penserà il sistema, sorteggiando casualmente cinque simboli che potrete scoprire solamente una volta che riceverete la schedina lottifera, stampati sul fondo e da tenere a mente fino al sorteggio.