Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 14 settembre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: TORNA L’ESTRAZIONE OGGI GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023 INSIEME AI SUOI RICCHI PREMI

Oggi, giovedì 14 settembre 2023, si terrà la seconda estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco associato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, basato sui simboli! Si tratta, appunto, del secondo appuntamento, dopo quello che si è già tenuto lo scorso martedì e che tornerà protagonista solamente nella giornata di domani, ovvero venerdì, e in quella di sabato, che chiuderà il ciclo settimanale prima di una breve pausa fino al prossimo martedì.

In palio, come ogni volta, il Simbolotto mette la bellezza di 10mila euro, destinati ai fortunati che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti, oltre a tutta un’altra serie di premi per i “meno” fortunati. SI va, infatti, da un massimo di 50 euro per coloro che indovinano 4 simboli, ad un minimo di 1 euro come premio di consolazione per chi riesce a centrare solamente due dei simboli vincenti. Piazzare una scommessa nel Simbolotto, inoltre, è semplicissimo, oltre che totalmente gratuito, richiedendo ai giocatori di piazzare una qualsiasi giocata nel Lotto, ma scegliendo la ruota promozionale del mese, che per tutto settembre sarà quella di Palermo.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO: ECCO QUALI SONO

Per giocare al Simbolotto, insomma, non è richiesta alcuna spesa, oltre a quella della giocata del Lotto, che può essere di qualsiasi valore. Tuttavia, è anche vero che i giocatori dovranno fare i conti con un piccolo vincolo, ovvero l’impossibilità di scegliere autonomamente i simboli su cui puntare, che saranno, invece, assegnati in modo casuale dal sistema, una volta ricevuta la giocata principale, e stampati sul fondo della schedina del Lotto.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto, così come quella dal Lotto, bisognerà attendere la sera, momento in cui verranno sorteggiati ed annunciati i simboli, con i relativi numeri. Nell’attesa di scoprire se riusciremo a portarci a casa un qualche ricco premio, possiamo dilettarci con l’importante statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal ricordare che l’estrazione di martedì ha visto uscire i Funghi (43), la Balestra (22), il Natale (25), il Lupo (21) e le Forbici (39), il simbolo più in ritardo nel Simbolotto si conferma ancora la Sfortuna (17), ormai assente da 65 giorni. La seguono, poi, la Prigione (44) con le sue 47 assenze; la Scala (27) che non si fa vedere da 37 giorni; la Rondine (45), assente per 35 volte e il Baule (14), a quota 34 assenze.

