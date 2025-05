Siamo prossimi alla chiusura di questa nuovissima giornata di estrazioni e concorsi con il Simbolotto pronto a prendersi la scena nella sala estrattiva Sisal: l’attesissima cinquina di simboli vincenti è già lì, pronta a trasformarsi in un bel bottino per chi ha avuto l’intuito – o la fortuna – di scegliere i simboli giusti.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ Guarda i numeri vincenti di oggi 15 maggio 2025

Naturalmente in attesa degli altri appuntamenti settimanali che proseguiranno il ciclo d’estrazioni del Lotto. Ecco quindi i simboli vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 15 maggio 2025: Pizza (24), Buffone (41), Uccello (35), Elmo (26), Italia (1).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 15 maggio 2025: numeri vincenti e jackpot

Sappiamo bene che in tanti – anzi, praticamente tutti – non vedono l’ora di conoscere la combinazione di oggi: ma occhio, non dimenticate di verificare anche i numeri del Lotto prima di buttare via la schedina perché le sorprese possono annidarsi ovunque e il Simbolotto – come sempre -arriva in chiusura di serata: dopo Superenalotto e Lotto, è il suo turno di brillare prima che il 10eLotto concluda le danze – inoltre – vi ricordiamo che il gioco rimane gratuito, automatico, semplice ma proprio per questo sta facendo impazzire tantissimi appassionati in tutta Italia.

A maggio, la ruota a cui è collegato è quella di Milano e solo scegliendola nella schedina si ha accesso all’estrazione dei simboli: la meccanica è chiara, immediata e ormai familiare per chi partecipa regolarmente a questo fortunato sorteggio.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, 13 Maggio 2025

Simbolotto, come funziona: regolamento, ruote e premi in palio

Il Simbolotto è un’aggiunta semplice ma coinvolgente al gioco del Lotto in quanto basta indicare nella schedina la ruota del mese – in questo caso Milano – e il sistema genera automaticamente una combinazione casuale di cinque simboli che vale come partecipazione all’estrazione serale; nessun costo aggiuntivo, nessuna selezione manuale, il tutto tutto avviene in automatico ma il divertimento è reale così come i premi ma attenzione perché se scegli “Tutte le ruote”, il Simbolotto non è incluso.

I simboli disponibili sono 45, ognuno collegato a un numero e a un’immagine evocativa tra realtà e fantasia: c’è la mela (n.2), la mano (n.5), la scala (n.17), l’elica (n.33), fino al buffone (n.41) e la vincita dipende dal numero di simboli estratti che coincidono con quelli stampati sulla tua ricevuta (non conta l’ordine, ma solo la quantità).

Centrarne due, tre, quattro o addirittura cinque porta a premi sempre più alti e si parte da piccole vincite simboliche e si può arrivare a cifre di tutto rispetto, anche oltre i 10.000 euro; le estrazioni avvengono alle 20, subito dopo il Lotto, un’occasione extra – quindi – che non costa nulla ma può davvero fare la differenza e nel caso in cui abbiate fatto una vincita anche con il Lotto tradizionale, le somme si sommano, rendendo ogni schedina doppia fonte di possibile fortuna.