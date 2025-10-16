Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 16 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Vi aspettano (nel caso in cui, ovviamente, abbiate fortuna) all’orizzonte di questa sera la bellezza di 10mila euro, pari al premio massimo a disposizione nel Simbolotto che proprio oggi ci regalerà un nuovo appuntamento del tutto gratuito grazie al quale potreste – appunto – riuscire a portarvi a casa un ottimo premio; tutto, come sempre, con la “doppia” chance offerta al contempo dal Lotto al quale il Simbolotto è indissolubilmente legato!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 14 ottobre 2025

10mila euro – oggi vogliamo partire da qui – che peraltro rappresentano solamente il minimo del valore a cui il premio massimo del Simbolotto può arrivare: infatti, dato che varierà sempre in base a quanto avrete scommesso nel Lotto (ci arriviamo a breve!), nel migliore dei casi – ma che nell’intera storia del concorso non si è mai realizzato – potrebbe arrivare a valerne addirittura 2 milioni di euro; con 198 differenti valori possibili nel mezzo a incrementi di 10mila l’uno per ognuna delle cifre tra l’1 e il 200!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, martedì 14 ottobre 2025

TUTTO SUL SIMBOLOTTO: DALLA GIOCATA ALLE VINCITE, COME FUNZIONA IL CONCORSO?

Insomma, per giocare al Simbolotto non dovrete – come dicevamo prima – spendere effettivamente nulla perché il valore su cui si basa il premio finale dipende dalla vostra giocata del Lotto: per partecipare a questo concorso, infatti, dovrete piazzare una scommessa sulla ruota lottifera di Roma con le cifre e la puntata economica che preferite e senza alcuna maggiorazione otterrete anche cinque simboli da comparare – in serata – con quelli vincenti.

La fortuna, dunque, per voi potrebbe essere – addirittura – doppia dato che potreste riuscire a indovinare sia i numeri del Lotto, che i simboli del Simbolotto, aggiudicandovi due diversi premi decisamente interessanti; mentre ancora migliore è il fatto che per vincere qualcosa in questo concorso gratuito basati sui simboli, non sarà obbligatorio aver messo a segno una vincita anche nel Lotto, in modo da poter eventualmente incassare i due premi indipendentemente tra loro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 14 ottobre 2025