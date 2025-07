Estrazione Simbolotto dopo Lotto di giovedì 17 luglio 2025: quali sono i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

Come certamente ben saprete, oggi è giovedì – il 17, terzultimo di questo mese di luglio – e oltre a essere sempre più vicini alla fine di un’altra caldissima settimana, è anche il momento per tentare nuovamente la fortuna con l’estrazione del Simbolotto che si terrà poco dopo le ore 20 di questa sera, abbinata – come sempre – al Lotto con un doppia possibilità per tutti voi cercatori di fortuna di diventare leggermente più ricchi grazie a due diversi bottini!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 17 luglio, numeri vincenti!

Se non aveste capito di cosa stiamo parlando, allora è decisamente probabile che vi serve un piccolo ripasso delle regole di questo simpaticissimo concorso, partendo dal dire che per partecipare vi verrà chiesto di piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto: se tra le 11 ruote sceglieste quella Nazionale, in automatico (previa selezione dell’apposita casella che non faticherete a trovare) vi verrà anche fornita una combinazione di cinque simboli, riferiti ovviamente al Simbolotto.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ Estrazioni di oggi, giovedì 17 luglio 2025

Quei cinque simboli – purtroppo – non potranno essere in alcun modo scelti autonomamente e vi dovrete accontentare di quelli che il sistema ha sorteggiato (ovviamente in modo del tutto casuale!) per voi carissimi lettori; ma d’altra parte, un aspetto certamente non trascurabile è che la partecipazione al Simbolotto è del tutto gratuita, senza maggiorazioni nascoste per voi che selezionerete la casellina citata prima.

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONANO E QUANTO POSSONO VALERE

Complessivamente – esattamente come avviene in tutti gli altri concorsi simili a questo -, i premi in palio nel Simbolotto sono in totale quattro, collegati a ogni possibile combinazione vincente tra i 2 e i 5 simboli indovinati: il loro valore varia tra uno e 10mila euro – con gli altri due step intermedi che sono pari a 5 e 50 euro -, ma si tratta di cifre indicative collegate a una scommessa pari a 1 euro, riferita (essendo un gioco gratuito!) alla puntata del Lotto.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO, EUROJACKPOT/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 15 Luglio 2025

Aumentando la cifra scommessa nel Lotto – a vostra completa discrezione, da un minimo di 1 euro a un massimo di 200 con i consueti incrementi minimi da 50 centesimi l’uno -, aumenteranno anche i premi in palio del Simbolotto fino a un massimo di 2 milioni con tutti e cinque i simboli indovinati; mentre al contempo potrebbe anche spettarvi un qualche altro bottino decisamente interessante grazie ai numeri che avete scelto per il concorso principale!