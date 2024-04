Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 18 aprile 2024: i simboli vincenti

È giovedì 18 aprile e e questo significa anche appuntamento col Simbolotto: l’estrazione di questo simpatico concorso come di consueto arriva subito dopo il Lotto, con cui va a braccetto. La ruota associata cambia di mese in mese. In questo caso si tratta di quella di Genova, facilmente individuabile al momento dell’effettuazione della giocata. In tanti aspettano la cinquina vincente per scoprire quali sono i numeri e soprattutto se corrispondono a quelli della propria schedina. Il premio in palio è di 10.000 euro. L’aspetto più interessante del concorso però è che è del tutto gratuito. È sufficiente spendere l’1 euro minimo per la giocata alla ruota corrispondente. Se decidi di entrare in questo mondo, non investi molto ma al contempo le possibilità di vincita aumentano.

Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 18 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

L’obiettivo è sempre quello di far corrispondere la cinquina di numeri e simboli al gran completo. Se ciò non accade, però, non c’è da disperarsi. Nel caso in cui non ne corrispondano cinque bensì quattro, ci si può aggiudicare 50 euro. Anche per chi è ancor meno fortunato, ci sono altri premi di consolazione in palio. I giocatori che hanno vinto al Simbolotto dal suo lancio, avvenuto il 18 luglio del 2019, non sono pochi. La speranza ovviamente è che ce ne siano ancora tanti altri in futuro, magari tra i nostri lettori. A partire già dall’estrazione di oggi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 16 Aprile 2024

SIMBOLOTTO: QUALI NUMERI RITARDANO E QUALI SI RIPETONO

L’appuntamento col Simbolotto si porta con sé anche tante statistiche e curiosità su questo simpatico concorso. Non è possibile scegliere i simboli e numeri presenti nella propria schedina connessa al Lotto, ma c’è comunque chi vuole leggerle. Anche solo per ingannare il tempo in vista dell’annuncio dell’estrazione vincente con l’esito del sorteggio di Roma.

Per quanto riguarda i numeri e i simboli ritardatari, il dominatore indiscusso della classica è il simbolo della Pizza (24) che manca da 38 estrazioni. Dietro ci sono le Forbici (39), assenti invece da 32. Ben lontano il Disco (32), che non si vede da soli 24 turni. Per quanto riguarda invece i numeri e i simboli che invece si ripetono più di frequente, invece, in testa alla classifica ormai da tempo c’è il Cerino (18), a quota 103. A tre cifre con 100 ripetizioni anche il Diamante (29). Presto si spera li raggiungerà anche l’Elica (33), al momento a 99. L’ultima estrazione del Simbolotto per coloro che se lo stessero chiedendo è stata composta da questi numeri: i Fagioli (10), il Baule (14), l’Ombrello (28), il Cerino (18), il Ragazzo (15).

Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Aprile 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA