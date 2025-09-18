Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi, giovedì 18 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi
Si terrà anche questa sera – esattamente come lo scorso martedì, ma anche domani e sabato – il concorso attesissimo e partecipatissimo del Simbolotto che con i suoi simboli permetterà a qualcuno di voi (o, perché no, anche a tutti!) di vincere un interessante premio che storicamente non è mai stato milionario, ma che al contempo dalla sua ha il fatto positivo di essere del tutto gratuito; potenzialmente – peraltro – abbinato anche a un altro premio che potreste riuscire a vincere grazie al Lotto!
Infatti, se non lo sapeste vi diciamo noi che il Lotto e il Simbolotto sono due concorsi profondamente e inscindibilmente legati tra loro, con il primo che rappresenta il requisito fondamentale affinché possiate partecipare anche al secondo: un’unione, però, che si limita al momento della giocata – e tra poco ci arriveremo nel dettaglio – e che si scioglie nel momento in cui la Dea Bendata inizia a fare i suoi sorteggi serali e (soprattutto) ad assegnare i premi per i fortunati vincitori!
COME SI GIOCA AL SIMBOLOTTO: LE REGOLE, IL LOTTO E LA RUOTA MENSILE DA SCEGLIERE
Ve l’abbiamo annunciato e vale la pena fare un passetto indietro per spiegare (o ricordare a chi in passato ha già partecipato a questo concorso) tutte le semplicissime regole del Simbolotto: come dicevamo prima, per giocare dovrete innanzitutto piazzare una sommessa nel Lotto con l’unico vero e proprio limite che vi chiederà di optare obbligatoriamente per la ruota di Palermo; fermo restando che nel frattempo potrete aggiungere alla vostra giocata anche qualsiasi altra ruota, purché quella siciliana sia presente in almeno una delle vostre puntate.
Rispettata questa semplicissima richiesta, otterrete in modo automatico e del tutto casuale anche una combinazione di simboli validi per partecipare al concorso serale del Simbolotto e noterete che in nessun caso il sistema vi chiederà di aggiungere alcuna somma economica: il minimo che potete spendere – riferito al Loto – è di un solo euro e il massimo arriva fino a 200 e proprio dalla cifra che avrete scelto verrà determinato il premio che potreste vincere nel Simbolotto!