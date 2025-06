Estrazione Simbolotto di oggi giovedì 19 giugno: ecco la combinazione vincente legata alla ruota di Napoli. Premi fino a 10mila euro per chi indovina

È tempo anche oggi del sempre apprezzatissimo e partecipatissimo Simbolotto, il (per così dire, visto che i premi certamente non si possono descrivere come tali) piccolo concorso che in ognuno dei suoi quattro appuntamenti settimanali accompagnata l’ancor più amato e partecipato Lotto, concedendo a tutti voi carissimi lettori abituali di queste pagine – nonché scommettitori in cerca di un po’ di buona sorte – una sorta di seconda chance per vincere un bottino!

Un collegamento – quello tra Lotto e Simbolotto – che parte fin dal momento della scommessa dato che a tutti voi che sceglierete di giocare una combinazione sulla ruota di Napoli (almeno, per questo mese visto che dal prossimo si passerà a quella Nazionale con un viaggio che cambia tappa di mese in mese) verrà consegnata anche automaticamente una combinazione da cinque simboli sui 45 disponibili, scelta dal sistema ma al contempo del tutto gratuita!

TORNA OGGI IL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER VINCERE UN PREMIO

Insomma, l’opportunità garantita dal Simbolotto è (a dir poco) ghiotta visto che in cambio di una giocata completamente gratuita potrete concorrere alla vincita di uno dei suoi quattro premi in palio associati a tutte le combinazioni tra 2 e 5 simboli: in quest’ultimo caso, sappiate che il vostro premio potrebbe ammontare addirittura a 10mila fantastici euro; peraltro cifra minima e che aumenterà a seconda di quanto averete scommesso nel Lotto!

E se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo: no, non serve centrare anche la vincita al Lotto per riscuotere quella del Simbolotto, sono giochi separati, anche se farcela su entrambi sarebbe decisamente la serata perfetta. Vi consigliamo, inoltre, di dare sempre un’occhiata attenta alla ricevuta: i simboli del Simbolotto sono lì sopra, vicino alla scritta con la ruota di riferimento, e conviene conservarla con cura almeno fino alla fine dell’estrazione.

Giocare al Simbolotto è gratuito, basta puntare sul Lotto scegliendo la ruota giusta – che per tutto giugno è Napoli – e il resto viene da sé, nessuna complicazione, nessun numero da scegliere, solo un pizzico di fortuna e la voglia di sorridere quando si sfogliano i simboli e si spera che coincidano con quelli usciti poco prima.

Il Simbolotto è anche questo: un appuntamento fisso che inizia a profumare d’estate, quando tra una giornata più lunga e i primi pensieri di ferie, ci si ritaglia qualche minuto di leggerezza, magari davanti alla tv, oppure controllando i simboli dallo smartphone mentre si aspetta la cena, c’è sempre quel momento in cui ci si chiede se uno di quei piccoli disegnini – il topo, la corona, l’ancora o il leone – possa regalarci una serata diversa dalle altre.