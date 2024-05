Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 2 maggio 2024: numeri vincenti e simboli

Abbiamo accolto ieri un nuovo mese, quello di maggio, che dopo un primo giorno di assoluta quiete con moltissimi tra voi che avranno riposato dall’estenuante lavoro, oggi torna il Simbolotto, assieme a tutti gli alti appuntamenti lottiferi con le estrazioni che potrebbero rendervi a dir poco milionari! L’attesa sta per finire, ma prima che i simbolini vincenti si palesino tra noi, vi ricordiamo che vi rimangono ancora poche ore per cercare di ritagliarvi un posto tra i vincitori del Simbolotto, con le puntate che si chiudono alle ore 19:30 per poi riaprirsi mezz’oretta dopo l’estrazione.

Se vi state chiedendo come fare, la risposta è pronta: assolutamente nulla! O meglio, non dovrete scegliervi i simboli, né pagare alcuna cifra, né cercare tra le tante presenti la schedina dedicata a questo gioco. La scommessa, infatti, si basa totalmente sul Lotto e voi cari giocatori/lettori dovrete solo scegliere la ruota promozionale: è quella con la lettera ‘S’ vicino al nome della città, che a maggio è quella di Milano.

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: NESSUNA SPESA E NESSUNO SFORZO

Ora, per molti tra voi potrebbe non essere chiaro il punto in cui diciamo che non dovete pagare alcuna cifra per il Simbolotto, e nel caso non ci abbiate creduto, o abbiate pensato ad un errore, ve lo confermiamo! L’unica spesa che dovrete affrontare è quella per il Lotto, che può essere anche di un minimo di appena 1 euro e vi permetterà di partecipare ad entrambe le estrazioni, raddoppiando le vostre possibilità di vincita: vi ricordiamo, però, che non sono due concorsi abbinati anche nei premi e le vincite del Simbolotto potrete incassarle anche con una schedina sfortunata del Lotto.

Dette le regole e le modalità di gioco, non ci resta che arrivare all’aspetto (sicuramente) più interessante: i premi in palio! I giocatori più ‘rodati’ tra voi li conosceranno bene, ma ai novizi vogliamo ricordare che sono ben quattro differenti: il minore vi spetterà con soli 2 simboli tra i vincenti, mentre il maggiore ovviamente sarà riservato a chi riuscirà ad indovinarli tutti e 5 e vanno da un minimo di 1 euro ad un massimo di 10mila, con due scaglioni intermedi da 5 e 50.











