Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 2 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Anche oggi – giovedì 2 ottobre 2025 – il Simbolotto tornerà a farci compagnia con un nuovissimo concorso che per la prima volta quest’anno ci porterà al cospetto di una nuovissima ruota lottifera dalla quale verranno sorteggiati i primi cinque simbolini vincenti del mese che a moltissimi tra voi cari lettori potrebbero far vincere qualche fantastico bottino!

Visto che siamo partiti dal nominarla, per non lasciarvi troppo a lungo con il dubbio e la curiosità vi diciamo da subito che per giocare oggi al Simbolotto dovrete puntare sulla ruota di Roma del Lotto: fino a martedì scorso era quella palermitana, ma come certamente saprete cambia tutti i mesi in un lungo viaggio che porta questo concorso basato sui simboli a toccare tutte e 11 le famose ruote lottifere; mentre da novembre (ma ovviamente ve lo ricorderemo quando sarà il momento!) l’attenzione passerà a Torino!

Sulla ruota di Roma tutti voi che volete partecipare al Simbolotto dovrete semplicemente piazzare una normalissima scommessa del Lotto con i numeri che volete e dal valore che meglio credete: anche con un solo euro otterrete, così, una combinazione di cinque simboli che questa sera dovrete confrontare con quelli estratti!

QUANTO E COME SI VINCE NEL SIMBOLOTTO: TUTTI I PREMI ASSEGNATI A SETTEMBRE E NEL 2025

Purtroppo, lo svantaggio del Simbolotto è che non si possono scegliere autonomamente i simboli con cui partecipare al concorso ma ci si dovrà accontentare di quelli che il destino sceglierà per tutti voi cercatori di fortuna e anche se potreste – forse legittimamente – pensare che sia un modo per ridurre al minimo le vostre possibilità di sistema “truccando” la partita, in realtà non è affatto così!

A dimostrarlo ci sono – tra le altre – le tantissime vincite messe a segno nel Simbolotto nel corso degli ultimi mesi, con il solo settembre che ne ha assegnati la bellezza di cinque differenti – tutti inclusi tra i 10 e i 40 mila euro -; mentre nel corso del 2025 (su 156 concorsi complessivi) ne sono stati assegnati addirittura 51!