Dato che ormai possiamo dichiarare ufficialmente superate le ore 20:00 di questo giovedì 20 febbraio 2025 e dato che si è ovviamente concluso il lungo viaggio della Dea Bendata nelle ruote nazionali del Lotto (alle quali è stato dedicato un altro articolo che è linkato subito sotto a queste parole), possiamo rivolgere la nostra attenzione al Simbolotto che è arrivato a donarci la sua combinazione serale e si prepara a distribuire i suoi ricchissimi premi a chiunque abbia una parte o la totalità dei simboli vincenti sulla sua schedina!

Complessivamente, nel migliore dei casi potrebbero spettarvi 10mila euro (a fronte di una scommessa da 1 e da incrementare in base alla cifra), ma man mano che scenderete con la quantità di simboli centrati potreste altrettanto portarvene – sempre con 1 euro giocato – a casa 50, 5 oppure 1 che non sono comunque da disdegnare dato che sono gratuiti; ma eccovi subito tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Prigione (44), Ragazzo (15), Soldato (12), Anguria (31), Elica (33).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Dato che oggi è giovedì tra i tanti impegni che sempre ci attendono agli sgoccioli della settimana lavorativa, un pensierino (certamente rapido) potrebbe e dovrebbe andare anche al Simbolotto che proprio oggi tornerà con i suoi cinque coloratissimi e divertenti simbolini con i quali cercherà di assegnare uno dei suoi sempre apprezzati premi in palio a qualcuno tra i tanti giocatori che sfideranno la Dea Bendata: l’appuntamento – da norma – è fissato alle ore 20, sempre fermo restando che per i simbolini dovremo attendere la conclusione della diretta dell’estrazione del Lotto che dovrà innanzitutto passare dalle 11 estrazioni delle altrettante ruote nazionali prima di poter dare ufficialmente la parola al Simbolotto e chiudere così l’ennesimo viaggio settimanale nei concorsi!

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: QUANDO GIOCARE E TUTTE LE REGOLE DA TENERE A MENTE

Complessivamente, mentre restiamo qui pazientemente in attesa dei simboli vincenti di oggi del Simbolotto vi ricordiamo che se foste alla vostra primissima esperienza e volete tentare la fortuna dovrete innanzitutto premurarvi che non siano ancora passate le ore 19:30 perché in questo caso significa che è ormai troppo tardi per piazzare la vostra scommessa: se così fosse – però – non preoccupatevi perché passate le ore 21:30 potrete piazzare una nuova scommessa che sarà valida solamente per il concorso di domani sera, portandovi così avanti senza rischiare di perdere un’altra opportunità!

Al contempo, se non fossero ancora passate le 19:30 o foste prontissimi a giocare per l’appuntamento di domani, vi ricordiamo che le regole semplicissime del Simbolotto prevedono solamente il fatto che voi giochiate una combinazione di numeri nel Lotto: l’attenzione – pena vedervi esclusi dal concorso con i simbolini – va posta sulla ruota di Cagliari che è quella in promozione per tutto il mese di febbraio (cambiando poi a marzo e per tutti i mesi successivi); mentre riguardo al costo di una scommessa vale la pena precisare che non vi verrà chiesta nessuna cifra aggiuntiva rispetto a quanto vorrete – tra 1 e 200 euro – giocarvi nel Lotto con una sola puntata per due concorsi differenti!