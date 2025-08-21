Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 21 agosto 2025: i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Eccoci tornati una seconda volta tra queste righe dedicate al Simbolotto di oggi – ovvero giovedì 21 agosto 2025 – con l’ultimissima fase del nostro viaggio che ci condurrà direttamente alla scoperta dei numerini, dei simbolotti e (soprattutto!) dei premi che potreste essere riusciti a centrare con le vostre schedine, nell’ipotesi in cui la Dea Bendata abbia deciso di premiarvi apponendo la sua ricca mano sulla vostra testa!

Prima di passare oltre, vi ricordiamo che le combinazioni del Lotto (che dovrete ovviamente controllare) le potete trovare in un altro articolo interamente dedicato a loro e ora, l’ultima cosa che ci resta da fare è lasciarvi i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto; eccoveli e buona fortuna: Festa (20), Pizza (24), Ombrello (28), Elica (33), Italia (1).

Come certamente tutti saprete, il giovedì è un giorno dedicato ai concorsi lottiferi che tra i tanti appuntamenti (in totale sei, se contiamo anche i due Million Day quotidiani) ci permette di partecipare anche a quello con il Simbolotto, compagno fedele del Lotto pensato appositamente per dare a tutti voi carissimi giocatori che tentate la fortuna con le undici ruote nazionali, la possibilità unica di provare a vincere un piccolo premio aggiuntivo, in modo – questa in assoluto la cosa più interessante – del tutto gratuito: la ruota su cui dovrete porre oggi (come per tutto il resto di agosto) la vostra attenzione per il Simbolotto è ovviamente quella Nazionale!

COS’È IL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO GRATUITO ABBINATO AL LOTTO NAZIONALE

Se non aveste mai sentito parlare del Simbolotto, lasciate che vi spieghiamo un paio di punti non trascurabili: il primo – e forse più importante – è che le giocate per questo concorso sono completamente automatizzate perché una volta che avrete compilato la vostra schedina lottifera (ricordate: solo se sceglieste la ruota Nazionale), otterrete anche una combinazione da cinque simboli che rappresenteranno la vostra scommessa; purtroppo impossibili da modificare o scegliere autonomamente, ma al contempo anche del tutto gratuiti dato che basterà la puntata che avete scelto per il Lotto!

Per dirla con altre parole, giocando al Lotto Nazionale e scegliendo di puntare anche solamente un euro (ovvero il minimo possibile) sulla vostra combinazione preferita, vi garantirete in senza alcuna spesa un secondo ticket per partecipare anche al Simbolotto, con la possibilità di vincere due differenti premi: proprio questi, peraltro, saranno scollegati tra loro e potrete incassare il vostro premio del Simbolotto, pur senza aver messo a segno una vincita nel Lotto; oppure – ovviamente – anche viceversa e ferma restando la possibilità che i premi siano due, uno più ricco e interessante dell’altro!