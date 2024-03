Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 21 marzo 2024: i simboli vincenti

Anche per il Simbolotto arriva il secondo appuntamento settimanale: oggi, giovedì 21 marzo 2024, è prevista una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti dopo quella del Lotto. Proprio durante il viaggio tra le ruote ci sarà l’uscita della combinazione fortunata, del resto si tratta di due giochi legati. Infatti, giocando al Lotto, ma optando per una determinata ruota in promozione, che cambia ogni mese in base a un calendario, si ottiene una combinazione casuale di cinque simboli tra i 45 disponibili. La cinquina viene stampata sullo scontrino.

Comunque, nel caso di marzo la ruota in promozione è quella di Firenze. Quindi, bisogna effettuare una giocata al Lotto optando per questa ruota per ottenere la combinazione con cui poi ambire alla vincita di 10mila euro, che è il primo premio per quanto riguarda questo gioco abbinato al Lotto. Dunque, non ci resta che attendere i numeri e simboli vincenti del Simbolotto dell’estrazione di oggi, con cui scoprirete se è la vostra giornata fortunata…

STATISTICHE SIMBOLOTTO: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire i numeri vincenti e relativi simboli di oggi del Simbolotto, diamo uno sguardo alle statistiche, nello specifico ai simbolotti ritardatari. Al primo posto c’è il 9 culla, con 34 ritardi. Uno in più di 20 festa, che quindi è al secondo posto. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è 17 Sfortuna, che di assenze ne ha accumulate 28. Fuori dal podio 21 lupo, con 26 ritardi. Sono 25 per 12 soldato. Al sesto posto c’è 24 pizza, che di ritardi ne ha fatti registrare 22. Un’assenza in più di 19 risata. Alle sue spalle c’è 11 topi con 17 assenze. A seguire la coppia formata da 36 nacchere e 39 forbici con 16 ritardi, a quota 14 invece c’è il 28 ombrello.

Passiamo ai numeri e simboli frequenti del Simbolotto. In questo caso al primo posto c’è 18 cerino con 101 frequenze, a quota 99 il 29 diamante, mentre al terzo posto c’è 33 elica con 97 frequenze. Sono 95 e 94 rispettivamente per 3 gatta e 13 rana. Fuori dalla top five troviamo 12 soldato con 93 frequenze, una in più di 7 vaso. A seguire la coppia formata da 40 quadro e 5 mano con 91 frequenze, poi 11 topi a quota 90.











