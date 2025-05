Ancora una volta affiancato al Lotto in questa giornata di giovedì 22 maggio 2025 ci sarà – come avviene ormai da un sufficiente quantitativo di anni tale da poterla considerare una vera e propria abitudine, oppure addirittura una tradizione – il Simbolotto, protagonista di un piccolo concorsino indipendente ed aggiuntivo che potrebbe (esattamente come il suo collega) farvi vincere qualche interessantissimo premio, sempre fermo restando che i premi potrebbero essere addirittura due se riusciste a mettere a segno anche una vincita nel Lotto: nel caso in cui foste interessati solamente ai simboli per verificare rapidamente se siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei premi in palio nel Simbolotto, sappiate che allo scoccare delle ore 20 in punto li troverete tutti pubblicati tra queste stesse righe!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 22 maggio 2025: numeri vincenti e jackpot

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: LE REGOLE PER GIOCARE E I PREMI IN PALIO

D’altra parte, siamo anche certi che per qualcuno tra voi, carissimi lettori, potrebbe essere utile anche un breve ripasso di come funziona il Simbolotto, tra regole ed eventuali premi che potrebbero attendervi all’orizzonte delle ore 20: in linea di massima, tutto ciò che dovrete fare per partecipare a questo concorso è piazzare una semplice e comunissima scommessa nel Lotto (scegliere tra 1 e 10 numeri, le sorti su cui scommettere e la cifra da puntare), puntando tutto quello che desiderate giocare sulla ruota di Milano.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 20 Maggio 2025

Se avrete seguito questi semplicissimi passi (e occhio alla ruota di Milano, perché è la prerogativa fondamentale), otterrete assieme alla schedina del Lotto anche una combinazione di simboli validi per partecipare al Simbolotto: non potrete in nessun modo modificarli, ma resta il fatto positivo che non vi verrà chiesta neppure nessuna aggiunta alla puntata che avrete scelto per il Lotto; mentre, in caso centraste tutti e cinque i simboli sorteggiati alle ore 20:00, avrete vinto un ottimo premio pari ad almeno 10 mila euro, o uno degli altri tre in palio per chi indovina 2, 3 o 4 simboli di quelli vincenti!