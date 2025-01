Abbiamo superato anche oggi le ore 20 e dopo aver visto i numeri vincenti del Lotto (che potete trovare nell’altro articolo simile a questo che abbiamo già pubblicato, nel caso in cui ovviamente ve li siate persi) è arrivato il momento di concentrare la nostra attenzione interamente sul Simbolotto: con i suoi cinque simboli vincenti – infatti – vi ricordiamo che potreste portarvi a casa un bottino dal valore incredibile di addirittura 10mila euro, ancora da incrementare rispetto al valore effettivo della vostra puntata!

In linea generale – inoltre – ci teniamo a ricordarvi che per incassare il vostro bottino potrete tranquillamente tornare nella ricevitoria in cui avete piazzato la scommessa, ma solo nel caso in cui non abbiate superato la soglia del 10mila e 500 euro oltre la quale sarà necessario andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo. Eccovi ora – senza ulteriori indugi – tutti i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Nacchere (36), Scala (27), Risata (19), Braghe (8), Pizza (24).

È arrivato il momento di dare il benvenuto al secondo appuntamento settimanale – nonché 13esimo dall’inizio del 2025 – con il Simbolotto che in serata renderà protagonisti nel consueto sorteggio che seguirà quello del Lotto cinque nuovi simboli sempre associati ai ricchi premi che caratterizzano questo concorso unico nel suo genere: occhi puntati – insomma – sulla vostra combinazione perché poco dopo lo scoccare delle ore 20 dovrete confrontarla con i simbolini vincenti del Simbolotto di oggi per scoprire (come siete soliti fare!) a quanto ammonta il bottino che potreste esservi aggiudicati; fermo restando sempre e comunque che al contempo anche il Lotto potrebbe averci riservato un’inaspettata sorpresa potenzialmente milionaria!

Giusto a livello generale, vi ricordiamo che potrete dirvi vincitori ogni volta che riuscirete ad indovinare almeno due dei simboli protagonisti dell’estrazione del Simbolotto: in questo caso vi tornerà in tasca l’esatta cifra che avete scommesso in fase di giocata (che può andare da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200, con incrementi singoli di 50 centesimi l’uno); ma indovinandone tre la vostra puntata dovrà essere moltiplicata per 5, oppure – ancora – per 50 nel caso i vincenti indovinati siano 4 ed – infine – addirittura per 10mila indovinando l’intera cinquina, con la conseguenza che potreste portarvi a casa una cifra compresa tra 10mila e (addirittura!) 2 milioni di euro.

LE POCHE E SEMPLICISSIME REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE PARTENDO DAL LOTTO

Detto questo, a tutti i novizi del Simbolotto che si nascondono tra voi ricordiamo anche che il requisito che dovrete rispettare per veder validata la vostra giocata è quello di passare innanzitutto da una puntata (completamente libera) nel Lotto e – più precisamente – nella sua ruota promozionale mensile che in questo primo mese dell’anno è e sarà fino al 31 quella di Bari prima di lasciare spazio alla prossima tappa nazionale: come accennavamo già prima, la vostra puntata può essere compresa in qualsiasi cifra tra l’uno e il duecento; mentre è interessante sottolineare che per partecipare anche a quest’alto concorso non vi verrà richiesta nessuna cifra aggiuntiva!