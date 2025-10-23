Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di giovedì 23 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Come sempre fedele compare e accompagnatore del Lotto, anche in questa serata non mancherà il consueto – sempre partecipatissimo – appuntamento con il Simbolotto che ci regalerà una lunga e ricca serie di simboli (e anche numeri) vincenti con i quali potreste diventare i fortunati vincitori di un premio abbastanza interessante: un’occasione – come spesso vi diciamo – doppia perché includerà al suo interno due differenti concorsi e potenzialmente due differenti premi!

Visto che complessivamente qualcuno tra voi che ci state leggendo potrebbe non essere esattamente al corrente di come funzionano i concorsi, utilissimo è ricordare in primo luogo che l’estrazione del Simbolotto si aprirà sempre puntualissima alle otto di questa sera: per scoprire i numeri occorrerà attendere pazientemente almeno un’oretta; mentre l’altro orario fondamentale da ricordare è quello delle sette e mezza che segnano la chiusura dei giochi.

Se, guardando l’orologio proprio in questo momento, vi rendeste conto che purtroppo è passato l’orario limite per giocare e non siete riusciti a compilare in tempo la vostra schedina del Simbolotto, possiamo certamente dirvi che non è il caso che vi disperiate: solo tra poche ore, infatti, potrete partecipare al concorso che si terrà domani sera, oppure a quello di sabato!

PREMI E REGOLE DEL SIMBOLOTTO: QUALCHE CONSIGLIO PER LE VOSTRE GIOCATE DI OGGI

Tutto il resto delle cose che vi occorre sapere sull’estrazione del Simbolotto sono – naturalmente – relative alle regole e visto che non vogliamo dilungarci troppo ci limitiamo a dirvi che sarà sufficiente per tutti voi giocatori piazzare una scommessa a vostra completa discrezione sul Lotto di Roma; condizione fondamentale per ricevere la cinquina di simboli con i quali potreste vincere uno dei tantissimi premi!

A livello di premi, invece, possiamo dirvi che fino a questo momento, nel corso di questo decimo mese dell’anno, il Simbolotto ne ha assegnati un totale di tre: i primi due – tra il nove e il dieci del mese – valevano entrambi 20mila euro; mentre il terzo – appena due giorni fa – è arrivato a valerne 15mila!