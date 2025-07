Estrazione Simbolotto dopo Lotto di giovedì 24 luglio 2025: a breve la combinazione di numeri e simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

SIMBOLOTTO TORNA CON NUMERI E SIMBOLI FORTUNATI

Tra gli appuntamenti che gli appassionati di giochi non si perdono c’è senza dubbio l’estrazione del Simbolotto, protagonista anche oggi, giovedì 24 luglio 2025, con i suoi numeri che si accompagnano a simboli. In effetti, è proprio questa la particolarità di questo gioco, che non mette in ballo solo numeri, ma stuzzica gli appassionati associando ad essi dei simboli che però non sono strettamente legati alla Smorfia napoletana.

Infatti, i simbolotti protagonisti sono associati anche a quella moderna, che raccoglie tutte le smorfie italiane. Per questo motivo troverete una cinquina di numeri e simboli appena l’estrazione sfornerà la combinazione fortunata, che potrebbe valere un premio di 10mila euro, tenendo presente una schedina da un euro al Lotto, che è il gioco principale a cui si intreccia.

Ecco, i più fedeli sapranno già che questi due giochi sono legati, infatti per partecipare al Simbolotto bisogna aver effettuato una giocata al Lotto, ma rispettando alcune condizioni particolari, come quella del calendario delle ruote.

LA STRADA DEL SIMBOLOTTO PER ARRIVARE ALLA DEA BENDATA

Facciamo chiarezza sulla modalità di gioco, soprattutto per chi non ha confidenza con questo gioco e sta muovendo i primi passi in questo mondo particolare. Il primo paletto è, appunto, quello della ruota, che cambia ogni mese: per giocare bisogna optare per la ruota del mese nella giocata al Lotto, che nel caso di luglio è la Nazionale. Una volta effettuata la giocata al Lotto su questa ruota, si ottiene lo scontrino: troverete i numeri del gioco principale, ma anche una combinazione di numeri e simboli con i quali tentare la fortuna.

L’assegnazione è del tutto casuale, quindi non avete scelte da compiere, se non per l’altro gioco. Inoltre, non dovete neppure sborsare alcun centesimo, perché la giocata è gratuita. Non è gratuito l’esito, nel senso che sono previste delle vincite: oltre ai 10mila euro per il 5, ci sono i 50 euro per il 4, i cinque euro che si possono vincere col 3, mentre ci si deve accontentare di un euro per il 2. Ma sempre considerando un importo di un euro per la giocata al Lotto.