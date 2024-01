Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 25 gennaio 2024: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI GIOVEDì 25 GENNAIO 2024: CACCIA AI PREMI

La settimana va avanti ed è tempo di una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto: l’appuntamento è fissato per la serata di oggi, giovedì 25 gennaio 2024. I partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi premi fino a 10.000 euro con una spesa sostanzialmente nulla. È infatti facilissimo prendere parte a questo gioco. È sufficiente emettere una schedina del Lotto nella ruota di riferimento, che ancora per pochi giorni è quella di Bari. In fondo ad essa verranno stampati, casualmente, cinque simboli. Se questi corrispondono con quelli decretati dall’urna, il fortunato ha vinto il massimo riconoscimento. Nel caso in cui i simboli siano parzialmente corretti, invece, ci sono dei premi di consolazione. La spesa è minima, dato che basta un solo euro. Tentare insomma non costa nulla.

È importante sottolineare che non è possibile scegliere da sé i simboli da giocare, come invece avviene con altri concorsi. Nonostante ciò, nell’attesa di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi del Simbolotto, possiamo dare un’occhiata a quelle che sono le statistiche di questo simpatico e semplice concorso abbinato al Lotto. Per quanto riguarda la classifica dei ritardatari, in testa c’è ancora il simbolo de La Prigione (44) con 40 assenze, seguita a stretto giro da Il Lupo (21) con 39 assenze. A chiudere il podio c’è ben distante La Luna (6) con 19 assenze. La classifica dei frequenti invece vede sul podio Il Cerino (18) con 96 apparizioni, Il Diamante (29) con 93 apparizioni e la coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. Non resta dunque che attendere ancora qualche minuto prima di scoprire se avete vinto o meno!











