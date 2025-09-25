Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi, giovedì 25 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi

Anche oggi – giovedì 25 settembre 2025 – sarà una giornata dedicata al Simbolotto, in cui tutti voi (o almeno, chi lo desidera, ma sicuramente sarete tutti voi che state leggendo queste righe!) potrete provare a vincere uno dei sempre interessanti premi che caratterizzano questo concorso unico nel suo genere e interamente basata sui una serie di 45 simboli che arrivano direttamente dal vocabolario della Smorfia Napoletana: un’occasione, insomma, veramente interessante e che vi farà partecipare in un colpo solo a due concorsi!

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 25 settembre, numeri vincenti!

Infatti, per giocare al Simbolotto vi verrà chiesto anche (e soprattutto) di giocare al Lotto, scegliendo la sua ruota in promozione – per pochi giorni ancora sarà quella di Palermo, per poi cambiare non appena passeremo al prossimo mese, ovvero per il concorso di giovedì 2 ottobre – e compilando una sola schedina: la combinazione con cui parteciperete al sorteggio del Simbolotto, infatti, vi verrà consegnata direttamente dal sistema e a voi basterà compilare la schedina lottifera come meglio credete!

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 25 settembre 2025

QUANTO SI VINCE AL SIMBOLOTTO: TUTTI I PREMI ASSOCIATI ALLE VARIE COMBINAZIONI

Ovviamente, come in tutti gli altri giochi simili, in serata – dopo le ore 20 e vi consigliamo di tenere sott’occhio questo articolo in cui pubblicheremo i risultati dell’estrazione non appena saranno disponibili – dovrete poi confrontare i vostri simboli del Simbolotto con quelli estratti come vincenti dalla Dea Bendata; scoprendo così immediatamente se siete riusciti a vincere uno dei suoi ricchi premi, tra i quali il principale oscilla tra i 10mila e i 2 milioni di euro!

Per saperete l’effettivo valore del vostro (eventuale) premio del Simbolotto dovrete moltiplicare il valore della puntata che avete piazzato nel Lotto per 1, 5, 50 o – appunto – 10mila, a seconda di quanti simboli (rispettivamente tra 2, 3, 4 o 5) avrete indovinato; mentre al contempo dovrete anche ricordarvi di controllare i risultati dell’estrazione lottifera per sapere se i numeri con i cui avete compilato la schedina corrispondono ad alcuni tra quelli estratti!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 23 Settembre 2025