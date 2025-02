Con un nuovo giovedì che volgerà presto al suo termine per aprirci le porte all’ultima (certamente sofferta) giornata lavorativa della settimana, si ripete anche il sempre classico secondo appuntamento settimanale con il Simbolotto che proprio poco prima di lasciarci alla nostra tranquilla serata di relax ci regalerà una nuovissima serie di simboli vincenti che potrebbero farvi vincere uno degli ultimissimi premi di febbraio: ovviamente – ma è comunque il caso di dirlo – con l’arrivo di marzo gli appuntamenti con il Simbolotto non si fermeranno e proseguiranno nel loro consueto programma che li rende protagonisti delle sale estrattive dell’Agenzia Dogane e Monopoli in ogni giornata (salvo festività ed annessi recuperi dei sorteggi) di martedì, giovedì, venerdì e sabato!

COME SI GIOCA E QUANTO SI PUÒ VINCERE NEL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SULL’ESTRAZIONE DI OGGI

Partendo dal presupposto che il sorteggio effettivo del Simbolotto si terrà puntualissimo alle ore 20 di questa sera e che avrete tempo per giocare solamente fino alle 19:30 (ovvero ovviamente mezzora prima dell’estrazione), se vi servisse un ripasso delle regole sappiate che per ottenere la vostra puntata – automatica e decisa dal sistema, senza possibilità di modifica – dovrete solamente giocare una qualsiasi combinazione sulla ruota di Cagliari del Lotto: l’aspetto più interessante (e che rende sensata l’impossibilità di modificare la vostra combinazione di simboli) è che per partecipare non dovrete spendere nessuna cifra aggiuntiva rispetto alla somma che decidete di puntare nel Lotto.

Complessivamente, con una scommessa – che è quella minima accettata dal sistema – dal valore di 1 euro centrando tutti i simboli vincenti del Simbolotto ne vincerete 10mila, che aumenteranno a seconda di quanto avrete puntato: per farvi un paio di esempi, solamente lo scorso martedì 25 febbraio con una scommessa da 2 euro e 50 un giocatore bresciano si è portato a casa 25mila euro; così come il 17 gennaio un altro giocatore di Noale se n’era portati a casa 40mila partendo da una giocata da 4 euro!