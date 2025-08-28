Estrazione Simbolotto dopo Lotto di giovedì 28 agosto 2025: scopriamo numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Tra le estrazioni che siamo pronti a seguire oggi c’è pure quella del Simbolotto, per chi vuole andare oltre le ruote, concentrandosi su quella in promozione, per provare a conquistare la dea bendata percorrendo una strada diversa, quella composta non solo da numeri, ma anche da simboli.

Del resto, questa è una delle particolarità di questo gioco associato al Lotto, un’opzione che in sei anni ha conquistato migliaia di giocatori, merito anche delle sue modalità semplici, oltre che per i premi in palio.

In primis, è un gioco gratuito che non richiede la scelta di numeri e simboli, perché vengono assegnati automaticamente, ma se viene rispettata una condizione precisa, quella cioè di giocare al Lotto optando per la ruota che è in promozione nel mese in cui si gioca, cioè quella Nazionale, nel caso specifico.

Una giocata quasi immediata per provare a tentare la fortuna e provare a mettere le mani su 10mila euro, che è l’importo che si può ottenere indovinando tutta la combinazione fortunata.

I LEGAMI TRA LA SMORFIA E I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO

Ma questo è, comunque, solo uno dei premi che si possono vincere giocando al Simbolotto, visto che ci sono altre categorie di vincita. Per quanto riguarda le altre curiosità legate a questo gioco, vi segnaliamo che ha legami con la Smorfia napoletana, traendo ispirazione da essa, ma sono anche collegati alla Smorfia moderna, una versione che raccoglie e unifica le diverse smorfie diffuse in Italia.

Di sicuro non possono rappresentare un motivo di ispirazione per le giocate, visto che le combinazioni vengono formulate dal sistema, ma nell’attesa possono sicuramente rappresentare un aspetto su cui giocare e divertirsi, prima di lasciare spazio appunto ai numeri e simboli che stiamo per scoprire per capire se la schedina in proprio possesso è vincente o meno. Non manca molto al momento della verità, quello in cui ogni considerazione lascerà spazio agli esiti del concorso.

