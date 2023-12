SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 28 dicembre 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI

Ed anche oggi, giovedì 28 dicembre 2023, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i simboli e i relativi numeri vincenti del Simbolotto, il gioco basato sui simbolini che mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro. Da pochissimo si è, infatti, concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto, che prima di passare agli ultimi 10 numeri vincenti della giornata, ovvero quelli del 10eLotto, ha dedicato una breve parentesi a questo gioco secondario ed ai suoi simboli fortunati!

Prima di rivelare l’esito dell’estrazione di oggi, tuttavia, ricordiamo che seppur si tratti di un gioco completamente gratuito, rimane importante controllare con cura la propria schedina per non rischiare di sprecare un’occasione potenzialmente ricca. Dopo aver utilizzato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe anche dare una rapida occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Senza indugiare oltre, però, scopriamo subito i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi, che sono: la Rondine (45), la Mela (2), l’Amo (23), le Nacchere (36), l’Uccello (35).

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: GIOVEDÌ RICCO DI PREMI?

Nella giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2023, si terrà una nuova estrazione del Simbolotto, il gioco basato sui simboli che di settimana in settimana segue le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi alla prima tra queste. L’appuntamento di oggi, inoltre, è il secondo settimanale, dopo quello che si è tenuto ieri, ed in vista di quelli di domani e di sabato, che chiuderanno definitamente questo anno di ricchi premi!

Il Simbolotto, in ognuna delle sue estrazioni settimanali, mette in palio un massimo di 10mila euro per tutti coloro che riusciranno a centrare tutti e 5 i simboli estratti. Vi sono, inoltre, numerosi altri premi per i giocatori leggermente meno fortunati che indovineranno solo una parte della cinquina, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, ad un premio di consolazione di 1 euro per chi ne indovina solo 2. Inoltre, giocare al Simbolotto è completamente gratuito dato che non richiederà alcuna spesa aggiuntiva oltre ad una qualsiasi scommessa nel Lotto, purché questa però sia fatta nella ruota promozionale del mese, che per pochi giorni sarà ancora quella di Venezia.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, per giocare al Simbolotto non è richiesta alcuna spesa al giocatore, che tuttavia si troverà a fare i conti anche con un piccolo malus. Infatti, nel momento della compilazione della schedina non si potranno scegliere autonomamente i propri numeri, ma sarà il sistema ad assegnare una cinquina casuale ai giocatori, valida per l’estrazione, una volta ricevuta la scommessa nel Lotto, stampandola sul fondo della schedina principale.

I simboli vincenti di oggi del Simbolotto saranno annunciati in serata, ma nel mentre per ingannare l’attesa possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non si vanno vivi nelle estrazioni serali. Partendo dal ricordare che ieri, mercoledì 27 dicembre, sono stati estratti l’Uccello (35), le Braghe (8), la Balestra (22), il Natale (25) e le Forbici (39), si è riconfermato principale ritardatario del Simbolotto il Disco (32), assente ormai da 86 giorni. Lo seguono, poi: l’Amo (23), con 83 assenze; il Diamante (29), con 49 giorni di ritardo; l’Ombrello (28) e la Prigione (44), entrambi a quota 44 assenze.

