Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 28 marzo 2024: i simboli vincenti

Continua il viaggio settimanale nei numerosi concorsi a premi, tra Superenalotto, Eurojackpot, MillionDay e qualsiasi altro possa venirvi in mente, che oggi farà tappa nell’atteso Simbolotto, che come di consueto segue e si associa al Lotto! È arrivato, dunque, il momento in questo giovedì 28 marzo 2024 di piazzare nuovamente la propria scommessa, sperando che finalmente la Dea Bendata decida di premiarci con un ricco premio.

Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 28 marzo 2024: numeri vincenti e Jackpot!

In ballo oggi (così come in tutti gli altri appuntamenti) il Simbolotto mette un bottino massimo di 10mila euro, ma è altrettanto vero che per portare a casa qualcosa basterà indovinare un minimo di 2 tra i simboli fortunati. Un’altra buona notizia è che per partecipare al concorso non servirà scommettere nemmeno 1 euro, ma sarà sufficiente giocare una qualsiasi combinazione nel Lotto, scegliendo la ruota nazionale tra le 11 che è contrassegnata con la lettera ‘S’, a richiamare intuitivamente il Simbolotto. L’esito dei due concorsi, inoltre, è assolutamente indipendente, il che significa che per portarsi a casa quei 10mila euro (o uno degli altri premi in palio) non sarà necessario aver indovinato neppure due tra i numeri del Lotto!

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 26 Marzo 2024

SIMBOLI FORTUNATI E SFORTUNATI NEL SIMBOLOTTO

Ricordiamo che per scoprire quali saranno i simbolini fortunati di oggi e che permetteranno di accedere ai premi del Simbolotto sarà necessario attendere il termine delle 11 estrazioni del Lotto, che inizieranno puntuali alle ore 20. La ruota su cui puntare varia di mese in mese tra le 11 disponibili (con quella Nazionale ripetuta sia a luglio che ad agosto) e per questi ultimi giorni di marzo sarà quella di Firenze, passando poi il ‘testimone’ a Genova per tutto Aprile.

Rimanendo in paziente attesa dei simboli di oggi del Simbolotto, vale la pena fare una piccola variazione per scoprire alcune statistiche utili che potrebbero dare un’indicazione a tutti i curiosi e che non sapranno attendere fino alle 8 di questa sera. Per esempio, i tre simboli più fortunati sono (ormai da settimane) il Cerino (18), il Diamante (29) e l’Elica (33), che sono comparsi 101, 99 e 98 volte in tutte le estrazioni del Simbolotto dal 2019 all’ultimo concorso, quello di martedì 26. Dall’altra parte della classifica, invece, i più sfortunati sono la Festa (20), ironicamente la Sfortuna (17) e il Lupo (21), che ormai non si vedono, di nuovo rispettivamente, da 68, 58 e 55 giorni.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 Marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA