Avete già controllato la vostra schedina del Simbolotto? Speriamo davvero che qualcuno stia esultando in questo momento, e ricordate che, anche con una semplice puntata da 1 euro, è possibile vincere fino a 10.000 euro se indovinate tutti e cinque i simboli estratti, ma anche se non è andata così, niente panico: ci sono altre categorie di vincita.

Anche con solo due numeri potete portarvi a casa un premio, mentre con tre o quattro, le cifre iniziano a diventare davvero interessanti, l’importante, come sempre, è giocare con serenità e responsabilità: la fortuna, a volte, arriva quando meno ce lo aspettiamo, e se oggi non è stato il vostro giorno, nessun problema, presto si riparte con una nuova occasione!

Come funziona il Simbolotto? Ecco cosa sapere

Per chi si avvicina per la prima volta al Simbolotto, e magari ha ancora qualche dubbio, spieghiamo brevemente come funziona il nostro gioco a premi: la bellezza di questo concorso sta proprio nella sua semplicità assoluta perché non servono schede strane né operazioni complicate, ma basta giocare una normale schedina del Lotto sulla ruota in promozione del mese – e visto che siamo a maggio, la ruota su cui puntare è quella di Milano – e una volta fatta la vostra giocata, l’ingresso al Simbolotto è automatico e gratuito, niente costi extra, tutto incluso.

A questo punto il sistema vi assegna, in modo casuale, cinque numeri da 1 a 45 e ogni numero è associato a un simbolo della Smorfia napoletana – un tocco folkloristico che rende il gioco ancora più divertente – l’ estrazione, lo ricordiamo, avviene sempre alle 20:00, subito dopo l’estrazione del Lotto e per vincere basta indovinarne almeno due: con due numeri centrati si vincono 1,09 euro – niente di strabiliante, ma comunque meglio di niente – con tre si sale a 5,43 euro, con quattro si arriva a 54,35 euro, mentre con tutti e cinque i simboli esatti… il premio balza a oltre 5.400 euro! E se avete giocato più di un euro, si può arrivare anche al massimo di 10.000 euro.

Le probabilità? Buone: 1 su 11,44, decisamente più vantaggiose rispetto ad altri giochi simili e tenete a mente che, se dovesse capitarvi di vincere sia al Lotto che al Simbolotto nella stessa giocata, i premi si sommano, per una doppia soddisfazione che può davvero rendere speciale la vostra serata.